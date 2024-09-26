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Что ожидает тех, кто не получил повестку через "Укрпочту": разъяснение адвоката

Украина, Киев, Четверг 26 сентября 2024 21:23
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Что ожидает тех, кто не получил повестку через "Укрпочту": разъяснение адвоката Фото: Повестка в почтовом ящике (Getty Images)
Автор: Дмитрий Олейник, Татьяна Веремеева
Эксперт: Катерина Анищенко

В Украине начали посылать повестки через "Укрпочту", однако процедура пока не налажена и у военнообязанных могут возникать проблемы из-за несвоевременного получения повестки.

Об этом YouTube-каналу РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Рияко и Партнеры" Екатерина Анищенко.

Военнообязанным повестки будут отправлять через "Укрпочту" заказными письмами с уведомлением о вручении, стоимость которого составит около 35-45 грн.

Адвокат обращает внимание, что повестки будут направляться по последнему известному адресу регистрации или месту жительства, которое лицо указало при обновлении данных в системе "Резерв+" или в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Человек будет получать сообщение от почты о поступлении заказного письма, после чего он может решить, забирать ли его. Если это повестка, ее необходимо подписать, а затем эта информация будет передана в ТЦК.

Повестки могут поступать с задержкой

В ТЦК отмечают, что повестки посылаются заранее – с резервом в 15 дней. Это позволяет военнообязанным подготовиться, например, отпроситься с работы или решить другие вопросы.

"Однако практика показывает, что получить повестку вовремя не всегда возможно, поскольку человек может не узнать о поступлении письма из-за отсутствия актуальных контактных данных. Также у "Укрпочты" нет достаточного количества работников, которые могли бы вовремя доставлять сообщения о повестках", - отмечает Екатерина Анищенко.

Если человек не получил или не забрал письмо, почта делает отметку об отсутствии адресата или отказе от получения. Это уже будет считаться надлежащим сообщением, и ТЦК может инициировать юридические последствия, такие как запрет на управление транспортом или штрафные санкции.

Последствия неполучения повестки

В случае неполучения повестки лицо может узнать о мобилизации через арест банковских счетов, списание средств в пользу государства или сообщение от банка. Такие ситуации происходят все чаще и военнообязанные могут столкнуться с санкциями, даже не подозревая об этом.

Проживание по другому адресу может усложнить процесс. Если лицо не сообщило об изменении места жительства, его могут привлечь к ответственности за это. Но если данные были обновлены, а повестку все равно отправили по старому адресу, есть основания для судебного обжалования.

В случае, если все требования выполнены, а человек сознательно не явился в ТЦК, правовая помощь может оказаться неэффективной.

Ранее РБК-Украина писало, первые повестки, отправленные через "Укрпочту", уже прибыли в почтовые отделения на Закарпатье. Эти повестки формируются с помощью Реестра военнообязанных, подписываются электронными подписями руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и содержат QR-код для проверки. "Укрпочта" производит их печать и доставку на домашние адреса военнообязанных.

Также мы писали, что руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский рассказал, как должна выглядеть такая повестка и как ее должны вручать.

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