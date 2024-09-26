Как обычный конверт: руководитель "Укрпочты" объяснил, как рассылают повестки

"Укрпочта" начала рассылать повестки, сгенерированные через электронный реестр.

РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя "Укрпочты" Игоря Смилянского для "Суспільного" рассказывает, как должна выглядеть такая повестка и как ее обязаны вручать.

"Укрпочта" посылает повестки в виде рекомендованных писем, которые получатель должен получить под подпись. Смелянский объясняет, что в случае, когда человек не забрал письмо, для него оставляют специальное сообщение. Если по сообщению так никто и не приходит в почтовое отделение, повестку возвращают отправителю – Министерству обороны Украины. Он также отмечает, что эта процедура четко регламентирована законодательством, а снаружи повестки ничем не отличаются от обычных конвертов.