Как обычный конверт: руководитель "Укрпочты" объяснил, как рассылают повестки
"Укрпочта" начала рассылать повестки, сгенерированные через электронный реестр.
РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя "Укрпочты" Игоря Смилянского для "Суспільного" рассказывает, как должна выглядеть такая повестка и как ее обязаны вручать.
"Укрпочта" посылает повестки в виде рекомендованных писем, которые получатель должен получить под подпись. Смелянский объясняет, что в случае, когда человек не забрал письмо, для него оставляют специальное сообщение. Если по сообщению так никто и не приходит в почтовое отделение, повестку возвращают отправителю – Министерству обороны Украины.
Он также отмечает, что эта процедура четко регламентирована законодательством, а снаружи повестки ничем не отличаются от обычных конвертов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что первые повестки, отправленные через "Укрпочту", уже поступили в почтовые отделения на Закарпатье. Эти повестки создаются Реестром военнообязанных, подписываются электронными подписями начальников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и содержат специальный QR-код. "Укрпочта" печатает их и отправляет по домашним адресам военнообязанных.
Напомним, адвокат Дмитрий Франчук в комментарии для РБК-Украина подтвердил, что вручение повестки через почту вполне законно согласно украинскому законодательству. Это один из разрешенных способов информирования военнообязанных о вызове в ТЦК и СП. Адвокат говорит, что ответственность за получение документа несет лицо, которому он адресован.
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