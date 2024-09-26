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Как обычный конверт: руководитель "Укрпочты" объяснил, как рассылают повестки

Украина, Киев, Четверг 26 сентября 2024 14:45
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Как обычный конверт: руководитель "Укрпочты" объяснил, как рассылают повестки Фото: Повестки в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрпочта" начала рассылать повестки, сгенерированные через электронный реестр.

РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя "Укрпочты" Игоря Смилянского для "Суспільного" рассказывает, как должна выглядеть такая повестка и как ее обязаны вручать.

"Укрпочта" посылает повестки в виде рекомендованных писем, которые получатель должен получить под подпись. Смелянский объясняет, что в случае, когда человек не забрал письмо, для него оставляют специальное сообщение. Если по сообщению так никто и не приходит в почтовое отделение, повестку возвращают отправителю – Министерству обороны Украины.

Он также отмечает, что эта процедура четко регламентирована законодательством, а снаружи повестки ничем не отличаются от обычных конвертов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что первые повестки, отправленные через "Укрпочту", уже поступили в почтовые отделения на Закарпатье. Эти повестки создаются Реестром военнообязанных, подписываются электронными подписями начальников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и содержат специальный QR-код. "Укрпочта" печатает их и отправляет по домашним адресам военнообязанных.

Напомним, адвокат Дмитрий Франчук в комментарии для РБК-Украина подтвердил, что вручение повестки через почту вполне законно согласно украинскому законодательству. Это один из разрешенных способов информирования военнообязанных о вызове в ТЦК и СП. Адвокат говорит, что ответственность за получение документа несет лицо, которому он адресован.

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Укрпочта Повестки
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