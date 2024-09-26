Що очікує тих, хто не отримав повістку через "Укрпошту": роз’яснення адвоката

В Україні почали надсилати повістки через "Укрпошту", однак процедура поки не налагоджена і у військовозобов’язаних можуть виникати проблеми через не вчасне отримання повістки.

Військовозобов’язаним повістки надсилатимуть через "Укрпошту" рекомендованими листами з повідомленням про вручення, вартість якого складе близько 35-45 грн.

Адвокатка звертає увагу, що повістки будуть надсилатися за останньою відомою адресою реєстрації або місця проживання, яку особа зазначила при оновленні даних у системі "Резерв+" або в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Людина отримуватиме повідомлення від пошти про надходження рекомендованого листа, після чого вона може вирішити, чи забирати його. Якщо це повістка, її необхідно підписати, а після ця інформація буде передана до ТЦК.

Повістки можуть надходити із затримкою

У ТЦК зазначають, що повістки надсилаються заздалегідь – з резервом у 15 днів. Це дозволяє військовозобов’язаним підготуватися, наприклад, відпроситися з роботи або вирішити інші питання.

"Однак практика показує, що отримати повістку вчасно не завжди можливо, оскільки людина може не дізнатися про надходження листа через відсутність актуальних контактних даних. Також "Укрпошта" не має достатню кількість працівників, які б могли вчасно доставляти повідомлення про повістки", – зазначає Катерина Аніщенко.

Якщо людина не отримала або не забрала листа, пошта робить відмітку про відсутність адресата або відмову від отримання. Це вже вважатиметься належним повідомленням, і ТЦК може ініціювати юридичні наслідки, такі як заборона керування транспортом або штрафні санкції.

Наслідки неотримання повістки

У разі неотримання повістки, особа може дізнатися про мобілізацію через арешт банківських рахунків, списання коштів на користь держави або повідомлення від банку. Такі ситуації відбуваються все частіше, і військовозобов’язані можуть зіткнутися з санкціями, навіть не підозрюючи про це.

Проживання за іншою адресою також може ускладнити процес. Якщо особа не повідомила про зміну місця проживання, її можуть притягнути до відповідальності за це. Але якщо дані було оновлено, а повістку все одно відправили на стару адресу, є підстави для судового оскарження.

У разі, якщо всі вимоги виконані, а людина свідомо не з'явилася до ТЦК, правова допомога може виявитися неефективною.