"Укрпочта" начала рассылать повестки: как они выглядят
В сентябре "Укрпочта" начала посылать военнообязанным повестки, сгенерированные в электронном реестре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.
Первые отправленные через "Укрпочту" повестки уже получили почтовые отделения в Закарпатье. Повестки, сформированные Реестром военнообязанных и подписанные электронными подписями начальников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), имеют специальный QR-код. Их печатает "Укрпочта" и отправляет по домашним адресам военнообязанных.
Повестки, которые присылает "Укрпочта" (фото - Mukachevo.net)
Повестки направляются тем, кто не имеет права на отсрочку или еще не оформил ее, а также пригоден к военной службе. Военнообязанный обязан явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки.
Повестка считается врученной даже в случаях, когда человек не получил ее лично или отсутствовал по месту регистрации. Если военнообязанный не появляется в ТЦК после получения повестки, его привлекают к административной ответственности, а ТЦК передает данные в полицию для розыска лица. После этого может быть инициирован процесс лишения права управлять транспортным средством.
Ранее РБК-Украина писало, что по словам адвоката Дмитрия Франчука, вручение повестки через почту полностью законно согласно украинскому законодательству. Это разрешенный способ информирования военнообязанных о вызове в ТЦК и СП.
Следует подчеркнуть, что повестка считается врученной даже тогда, когда она просто оставлена в почтовом ящике, независимо от того, подписал ли его получатель. Ответственность за получение документа возлагается на лицо, которому он адресован.
Отметим, что в 2024 году в Украине изменились правила вручения повесток. Теперь военнообязанные могут получить повестку как лично, так и по почте.
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