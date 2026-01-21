"Что с ним случилось?": Трамп высмеял выступление Макрона в очках

Напомним, что 20 января Макрон появился в солнцезащитных очках на саммите Всемирного экономического форума в Давосе. Тем самым Макрон вызвал волну обсуждений в медиа и соцсетях.

Сам Макрон не объяснил, почему выступил в больших темных очках-авиаторах. Однако предполагается, что у него произошло субконъюнктивальное кровоизлияние - разрыв сосуда в глазу. Такую информацию обнародовали некоторые французские СМИ.

В то же время насмешка Трампа может быть связана не столько с фактом того, что Макрон надел очки, сколько с тем, что во время выступления 20 января французский лидер жестко раскритиковал угрозы Трампа ввести пошлины для восьми стран НАТО. Под пошлины Трампа могут попасть Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания, которые выступили против его идеи приобрести Гренландию.