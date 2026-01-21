"Що з ним трапилося?": Трамп висміяв виступ Макрона в окулярах

Нагадаємо, що 20 січня Макрон з’явився в сонцезахисних окулярах на саміті Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Тим самим Макрон викликав хвилю обговорень у медіа та соцмережах.

Сам Макрон не пояснив, чому виступив в великих темних окулярах-авіаторах. Проте припускається, що у нього стався субкон’юнктивальний крововилив - розрив судини в оці. Таку інформацію оприлюднили деякі французькі ЗМІ.

Водночас глузування Трампа може бути пов'язане не стільки з фактом того, що Макрон вдягнув окуляри, скільки з тим, що під час виступу 20 січня французький лідер жорстко розкритикував погрози Трампа запровадити мита для восьми країн НАТО. Під мита Трампа можуть потрапити Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Британія, які виступили проти його ідеї придбати Гренландію.