"Глаз тигра": почему Макрон появляется в стиле Рокки и не снимает солнцезащитные очки

Президент Франции Эммануэль Макрон появился в солнцезащитных очках на саммите Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, вызвав волну обсуждений в медиа и соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent и BBC .

Появление Макрона в синих авиаторах на форуме в Давосе

Кроме содержания его речи, внимание привлек и внешний вид французского президента.

Макрон выступал перед мировыми лидерами в помещении Всемирного экономического форума в ярких синих солнцезащитных очках-авиаторах.

Впрочем, причину такого выбора аксессуара президент публично не объяснял.

Причина - состояние здоровья

Международные СМИ связывают ношение очков Макроном с незначительными проблемами со здоровьем.

Так, на прошлой неделе он появился на военном мероприятии на юге Франции с покрасневшим глазом и в какой-то момент также надел солнцезащитные очки.

Обращаясь к военным, он назвал свое состояние "абсолютно доброкачественным" и "совершенно незначительным", извинившись за "неприглядный вид" глаза.

Президент даже пошутил, назвав это "l'œil du tigre" - "глазом тигра", ссылаясь на одноименную песню рок-группы Survivor из фильма "Рокки 3".

По его словам, для тех, кто понимает эту аналогию, это "признак решимости".

Реакция соцсетей

Французские медиа сообщили, что у Макрона, вероятно, произошло субконъюнктивальное кровоизлияние - разрыв сосуда в глазу. Это безболезненное и безвредное состояние, которое обычно проходит в течение двух недель и не влияет на зрение.

У пациента обычно полностью отсутствуют симптомы, а само кровоизлияние он замечает случайно. Иногда может возникать ощущение, что глаз жесткий или огрубевший.

Это не влияет на зрение. Иногда субконъюнктивальное кровоизлияние случается, когда человек сильно чихает или кашляет, или давит либо трет глаз.

Люди, страдающие диабетом и высоким кровяным давлением, более подвержены этому заболеванию. Хотя солнцезащитные очки не являются необходимыми для защиты зрения, люди с таким заболеванием могут решить носить очки, чтобы не привлекать к себе внимания.

Врач и медиакомментатор Джимми Мохамед заявил в эфире RTL, что очки были выбраны из эстетических соображений: чтобы избежать лишнего внимания и фотографирования.

Впрочем, решение Макрона вызвало активное обсуждение в соцсетях.

Некоторые пользователи называли его kéké - французским сленговым словом вроде "пижон", другие шутили, что он выглядит как "киборг" или подражает образу Тома Круза из фильма "Топ Ган".