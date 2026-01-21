"Что с ним случилось?": Трамп высмеял выступление Макрона в очках
Президент США Дональд Трамп высмеял президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил во время форума в Давосе в солнцезащитных очках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трамп посмеялся над Макроном, отметив, что президент Франции был "в прикольных очках". Президент США поинтересовался, что же произошло с его коллегой.
"Я смотрел его вчерашнее выступление, он был в прикольных очках, мне очень понравилось. Что с ним, к черту, случилось?", - пошутил он.
Напомним, что 20 января Макрон появился в солнцезащитных очках на саммите Всемирного экономического форума в Давосе. Тем самым Макрон вызвал волну обсуждений в медиа и соцсетях.
Сам Макрон не объяснил, почему выступил в больших темных очках-авиаторах. Однако предполагается, что у него произошло субконъюнктивальное кровоизлияние - разрыв сосуда в глазу. Такую информацию обнародовали некоторые французские СМИ.
В то же время насмешка Трампа может быть связана не столько с фактом того, что Макрон надел очки, сколько с тем, что во время выступления 20 января французский лидер жестко раскритиковал угрозы Трампа ввести пошлины для восьми стран НАТО. Под пошлины Трампа могут попасть Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания, которые выступили против его идеи приобрести Гренландию.