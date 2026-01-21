"Что с ним случилось?": Трамп высмеял выступление Макрона в очках

Президент США Дональд Трамп высмеял президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил во время форума в Давосе в солнцезащитных очках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп посмеялся над Макроном, отметив, что президент Франции был "в прикольных очках". Президент США поинтересовался, что же произошло с его коллегой. "Я смотрел его вчерашнее выступление, он был в прикольных очках, мне очень понравилось. Что с ним, к черту, случилось?", - пошутил он.