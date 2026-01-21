ua en ru
"Що з ним трапилося?": Трамп висміяв виступ Макрона в окулярах

Швейцарія, Давос, Середа 21 січня 2026 17:05
"Що з ним трапилося?": Трамп висміяв виступ Макрона в окулярах Фото: президент США Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп висміяв президента Франції Еммануеля Макрона, який виступив під час форуму в Давосі у сонцезахисних окулярах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Трамп поглузував з Макрона, зазначивши, що президент Франції був "у прикольних окулярах". Президент США поцікавився, що ж сталося з його колегою.

"Я дивився його вчорашній виступ, він був у прикольних окулярах, мені дуже сподобалося. Що з ним, до біса, трапилося?", - пожартував він.

Нагадаємо, що 20 січня Макрон з’явився в сонцезахисних окулярах на саміті Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Тим самим Макрон викликав хвилю обговорень у медіа та соцмережах.

Сам Макрон не пояснив, чому виступив в великих темних окулярах-авіаторах. Проте припускається, що у нього стався субкон’юнктивальний крововилив - розрив судини в оці. Таку інформацію оприлюднили деякі французькі ЗМІ.

Водночас глузування Трампа може бути пов'язане не стільки з фактом того, що Макрон вдягнув окуляри, скільки з тим, що під час виступу 20 січня французький лідер жорстко розкритикував погрози Трампа запровадити мита для восьми країн НАТО. Під мита Трампа можуть потрапити Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Британія, які виступили проти його ідеї придбати Гренландію.

