"Що з ним трапилося?": Трамп висміяв виступ Макрона в окулярах

Президент США Дональд Трамп висміяв президента Франції Еммануеля Макрона, який виступив під час форуму в Давосі у сонцезахисних окулярах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Трамп поглузував з Макрона, зазначивши, що президент Франції був "у прикольних окулярах". Президент США поцікавився, що ж сталося з його колегою. "Я дивився його вчорашній виступ, він був у прикольних окулярах, мені дуже сподобалося. Що з ним, до біса, трапилося?", - пожартував він.