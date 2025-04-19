Что нельзя класть в корзину на Пасху: распространенные ошибки и запреты

Приносить в храм на Пасху продукты для освящения - давняя украинская традиция. Однако некоторые вещи в пасхальной корзине могут быть по меньшей мере неуместными.
Подробнее о том, чего не советует класть в пасхальные корзины Церковь, стоит ли нести на освящение ножи, ключи, деньги или другие предметы, а также следят ли священники за тем, что приносят верующие, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ) ранее рассказали, что приносить в храм на освящение в светлый день Христова Воскресения пасхальные корзины с праздничной пищей - является хорошей, радостной и благословенной традицией.
В то же время украинцев призвали не наполнять пасхальные корзины вещами, которые совсем не связаны со смыслом празднования Пасхи Христовой.
Так, не приветствует Церковь освящение алкогольных напитков и табачных изделий.
Кроме того, в ПЦУ отметили, что не стоит на Пасху:
Управляющий Запорожской епархией ПЦУ епископ Фотий также призвал верующих не приносить на освящение слишком много продуктов.
"Просим не накладывать (в корзины, - Ред.) большое количество продуктов... А только то, что вы сможете употребить за день-два", - отметил он во время недавнего брифинга.
Епископ добавил, что в "пасхальной корзине не должны присутствовать никакие алкогольные, табачные или любые другие изделия, которые не касаются праздника Воскресения Христова".
Иногда в пасхальных корзинах украинцев во время освящения можно увидеть нож. Считается, что такая традиция дошла до нас от предков.
Кандидат исторических наук и этнолог Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко в интервью РБК-Украина ранее рассказала, что украинцы в древности могли освящать нож на Пасху по разным причинам:
В то же время с точки зрения ПЦУ, ножи - не связаны со смыслом празднования Пасхи Христовой.
По словам Кривенко, в древности украинцы могли освящать также:
"И даже зелень, которой украшали корзину - барвинок, шпарагу - потом также использовали для купания детей, или могли положить покойнику в могилу", - добавила эксперт.
Она объяснила, что "все освященное в корзине имело обереговое значение".
Между тем архиепископ Кропивницкий и Голованевский ПЦУ Марк в комментарии "Суспільному" отметил, что приносить на освящение ключи (от дома или машины), деньги или украшения - не следует.
"В корзину кладется то, о чем читается в молитвах на освящение и там именно говорится о благословении продуктов. Свечу зажигают во время освящения, как символ молитвы. Все остальное - не нужно", - подчеркнул он.
Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина рассказал, что "не заглядывает глубоко в корзины" верующих.
Он объяснил, что в традиции использования корзин на Пасху видит скорее "какое-то такое пасхальное украшение".
"Как раз те люди, которые идут на богослужение, они обычно берут с собой небольшую корзинку. А уже те, которые приходят в течение дня - то это уже может быть что угодно", - сообщил эксперт.
Он отметил, что просто "не исследует эту тему".
"Возможно, есть какие-то священники, которые собирают эти курьезные истории - с тем, что носят в корзинах. Я же к ним не отношусь", - признался протоиерей.
Он рассказал также, что для верующих, которые ходят в храм, громоздкие или переполненные продуктами пасхальные корзины будут просто неудобны.
"Мы с прихожанами обычно служим. После службы происходит короткое освящение. Представьте себе человека, который идет в храм, где полно людей. Он и берет с собой что-то очень символическое, небольшое. Потому что ему просто неудобно будет с большими корзинами", - подытожил священник.
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли есть кулич до Пасхи и что символизирует каждая вещь в пасхальной корзине.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба ПЦУ, брифинг управляющего Запорожской епархией ПЦУ епископа Фотия (Telegram-канал "Труха Запорожье"), интервью РБК-Украина с кандидатом исторических наук и этнологом Института народоведения НАН Украины Анастасией Кривенко, "Суспільне Кропивницкий", комментарий ректора Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерея ПЦУ Георгия Коваленко для РБК-Украина.
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