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Что может стать "геймченджером" в войне Украины с РФ: ответ Ермака

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Отмена любых запретов на использование западного вооружения для Украины может значительно повлиять на ход войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака на Публичном форуме НАТО.

Он рассказал, что считает возможными реальные изменения на фронте, когда партнеры Украины снимут все ограничения на использование предоставленного украинским защитникам оружия. Это касается и ударов вглубь территории России. 

"Я считаю, что это станет реальным геймченджером и я надеюсь, что партнеры поймут это как можно быстрее", - добавил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что у России нет каких-либо ограничений на удары по украинским больницам и школам.

Ограничения для Украины

Напомним, недавно партнеры Украины начали снимать ограничения на удары по российской территории своим оружием, которое они передали ранее.

В частности, США разрешили бить по российским солдатам и технике, которая находится в приграничных районах. При этом на дальнобойное оружие ограничения продолжают действовать.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе визита в Вашингтон украинская делегация работает над тем, чтобы США разрешили бойцам ВСУ бить по аэродромах на территории России.

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