Что может стать "геймченджером" в войне Украины с РФ: ответ Ермака

Он рассказал, что считает возможными реальные изменения на фронте, когда партнеры Украины снимут все ограничения на использование предоставленного украинским защитникам оружия. Это касается и ударов вглубь территории России.

"Я считаю, что это станет реальным геймченджером и я надеюсь, что партнеры поймут это как можно быстрее", - добавил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что у России нет каких-либо ограничений на удары по украинским больницам и школам.