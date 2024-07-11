UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що може стати "геймченджером" у війні України з РФ: відповідь Єрмака

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Скасування будь-яких заборон на використання західного озброєння для України може значно вплинути на перебіг війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ керівника Офісу президента України Андрія Єрмака на Публічному форумі НАТО.

Він розповів, що вважає можливими реальні зміни на фронті, коли партнери України знімуть усі обмеження на використання наданої українським захисникам зброї. Це стосується і ударів углиб території Росії.

"Я вважаю, що це стане реальним геймченджером і я сподіваюся, що партнери зрозуміють це якнайшвидше", - додав Єрмак.

Керівник ОП підкреслив, що Росія не має жодних обмежень на удари по українських лікарнях і школах.

Обмеження для України

Нагадаємо, нещодавно партнери України почали знімати обмеження на удари по російській території своєю зброєю, яку вони передали раніше.

Зокрема, США дозволили бити по російських солдатах та техніці, яка знаходиться у прикордонних районах. При цьому на далекобійну зброю обмеження продовжують діяти.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в ході візиту до Вашингтона українська делегація працює над тим, щоб США дозволили бійцям ЗСУ бити по аеродромах на території Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиАндрій ЄрмакОфіс президентаВійна в Україні