Що може стати "геймченджером" у війні України з РФ: відповідь Єрмака

Він розповів, що вважає можливими реальні зміни на фронті, коли партнери України знімуть усі обмеження на використання наданої українським захисникам зброї. Це стосується і ударів углиб території Росії.

"Я вважаю, що це стане реальним геймченджером і я сподіваюся, що партнери зрозуміють це якнайшвидше", - додав Єрмак.

Керівник ОП підкреслив, що Росія не має жодних обмежень на удари по українських лікарнях і школах.