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Украина в Вашингтоне работает над разрешением США бить по аэродромам на территории РФ, - Кулеба

Вторник 09 июля 2024 20:49
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Украина в Вашингтоне работает над разрешением США бить по аэродромам на территории РФ, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина в Вашингтоне работает над тем, что получить разрешение США бить американским дальнобойным оружием по военным аэродромам на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"Мы будем работать над еще одним решением, которое не зависит непосредственно от НАТО, но зависит от Соединенных Штатов. И об этом речь пойдет при контактах с американскими чиновниками и другими отдельными нашими ближайшими партнерами", - сказал Кулеба.

По его словам, речь о разрешении использовать дальнобойное оружие США по военным аэродромам на территории России.

"Там нужно безжалостно уничтожать все военные цели, которые тем или иным путем привлечены к бомбардировкам и ракетным обстрелам Украины", - отметил министр.

Удары по территории РФ

Напомним, в конце мая в Белом доме дали Украине "зеленый свет" на удары по военным объектам России, но с определенными ограничениями.

США пока не разрешают глубокие удары по территории РФ, но Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что со временем ВСУ получат разрешение на удары оружием западных партнеров по бомбардировщикам на российских аэродромах.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) отметили, что страны Запада должны позволить Украине атаковать западное оружие по военным объектам на территории России. Это может сорвать масштабные наступательные операции агрессора.

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