Украина в Вашингтоне работает над разрешением США бить по аэродромам на территории РФ, - Кулеба
Украина в Вашингтоне работает над тем, что получить разрешение США бить американским дальнобойным оружием по военным аэродромам на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.
"Мы будем работать над еще одним решением, которое не зависит непосредственно от НАТО, но зависит от Соединенных Штатов. И об этом речь пойдет при контактах с американскими чиновниками и другими отдельными нашими ближайшими партнерами", - сказал Кулеба.
По его словам, речь о разрешении использовать дальнобойное оружие США по военным аэродромам на территории России.
"Там нужно безжалостно уничтожать все военные цели, которые тем или иным путем привлечены к бомбардировкам и ракетным обстрелам Украины", - отметил министр.
Удары по территории РФ
Напомним, в конце мая в Белом доме дали Украине "зеленый свет" на удары по военным объектам России, но с определенными ограничениями.
США пока не разрешают глубокие удары по территории РФ, но Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы.
Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что со временем ВСУ получат разрешение на удары оружием западных партнеров по бомбардировщикам на российских аэродромах.
В то же время в Институте изучения войны (ISW) отметили, что страны Запада должны позволить Украине атаковать западное оружие по военным объектам на территории России. Это может сорвать масштабные наступательные операции агрессора.
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