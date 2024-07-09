Украина в Вашингтоне работает над разрешением США бить по аэродромам на территории РФ, - Кулеба

Украина в Вашингтоне работает над тем, что получить разрешение США бить американским дальнобойным оружием по военным аэродромам на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"Мы будем работать над еще одним решением, которое не зависит непосредственно от НАТО, но зависит от Соединенных Штатов. И об этом речь пойдет при контактах с американскими чиновниками и другими отдельными нашими ближайшими партнерами", - сказал Кулеба.

По его словам, речь о разрешении использовать дальнобойное оружие США по военным аэродромам на территории России.

"Там нужно безжалостно уничтожать все военные цели, которые тем или иным путем привлечены к бомбардировкам и ракетным обстрелам Украины", - отметил министр.