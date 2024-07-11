Что может стать "геймченджером" в войне Украины с РФ: ответ Ермака

Отмена любых запретов на использование западного вооружения для Украины может значительно повлиять на ход войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака на Публичном форуме НАТО.

Он рассказал, что считает возможными реальные изменения на фронте, когда партнеры Украины снимут все ограничения на использование предоставленного украинским защитникам оружия. Это касается и ударов вглубь территории России.

"Я считаю, что это станет реальным геймченджером и я надеюсь, что партнеры поймут это как можно быстрее", - добавил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что у России нет каких-либо ограничений на удары по украинским больницам и школам.