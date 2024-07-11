Що може стати "геймченджером" у війні України з РФ: відповідь Єрмака

Скасування будь-яких заборон на використання західного озброєння для України може значно вплинути на перебіг війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ керівника Офісу президента України Андрія Єрмака на Публічному форумі НАТО.

Він розповів, що вважає можливими реальні зміни на фронті, коли партнери України знімуть усі обмеження на використання наданої українським захисникам зброї. Це стосується і ударів углиб території Росії.

"Я вважаю, що це стане реальним геймченджером і я сподіваюся, що партнери зрозуміють це якнайшвидше", - додав Єрмак.

Керівник ОП підкреслив, що Росія не має жодних обмежень на удари по українських лікарнях і школах.