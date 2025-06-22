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Это лакомство ни за что нельзя покупать в магазинах летом: не ведитесь на акции

Воскресенье 22 июня 2025 15:00
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Это лакомство ни за что нельзя покупать в магазинах летом: не ведитесь на акции Фото: Какое лакомство летом может быть опасно (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Лето - время соблазнительных скидок в супермаркетах, когда полки заполнены любимыми лакомствами по сниженным ценам. Но эксперты предостерегают, что одно популярное лакомство категорически не стоит покупать в жаркое время года, даже если оно стоит вдвое дешевле.

О каких именно сладостях идет речь - читайте в материале РБК-Украина.

Какие сладости лучше не покупать летом?

Речь идет о шоколаде, который летом может стать потенциально опасным для здоровья.

Дело в том, что в жаркие дни нарушаются условия хранения шоколада. Высокая температура и влажность приводят к его порче, даже если упаковка выглядит вполне прилично. При длительном пребывании на прилавках без надлежащего охлаждения шоколад теряет не только вкусовые качества, но и может накапливать вредные вещества из-за распада жиров и белков.

Еще одна опасность - повторное охлаждение шоколада после размягчения, что приводит к появлению характерного белого налета. Такой продукт уже не является безопасным для употребления, ведь его структура нарушена, а составляющие могут окисляться. Особенно рискованно давать такой шоколад детям или людям с проблемами пищеварения.

Скидки летом часто становятся маркетинговой ловушкой для многих из нас. Супермаркеты стараются быстро реализовать шоколадную продукцию, срок годности которой скоро истекает, или ту, что уже частично потеряла товарный вид из-за неправильного хранения.

На что обратить внимание при выборе шоколада?

Специалисты советуют внимательно проверять условия хранения товаров, дату производства и избегать приобретения шоколадных изделий, которые лежат на открытых полках под действием прямого солнечного света или в торговых залах без кондиционирования.

Если очень хочется сладкого - лучше выбрать свежие летние десерты, например, мороженое или охлажденные фрукты, которые являются более безопасными в условиях жары.

Помните, что здоровье важнее временной выгоды, даже если цена на сладкое кажется слишком привлекательной.

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При написании использовались следующие источники: Госпродпотребслужба Украины, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), советы диетологов.

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Сладости Здоровье Здоровое питание
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