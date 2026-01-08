Новый максимум. НБУ рекордно повысил курс доллара и евро
Национальный банк повысил официальный курс доллара на 9 января на 27 копеек - до 42,99 гривен, а курс евро на 25 копеек - до 50,18 гривен, эти значения являются рекордными для украинского валютного рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 9 января установлен на уровне 42,9904 гривен, а евро - 50,1762 гривен.
bank.gov.ua
Офіційний курс долара з 1 січня 2026 року виріс на 64 копійки, а курс євро - на 39 копійок.
bank.gov.ua
Наличный рынок
Средние курсы продажи доллара и евро в обменниках и кассах банках также растут на протяжение 8 января, к 16:00 они поднялись до 43,32 и 50,64 гривен. Эти значения на 25 копеек превышают стоимость валюты на наличном рынке 7 января.
Средние курсы покупки доллара и евро составляют 42,66 гривен (+0,21 гривна) и 49,88 гривен (0,19 гривен).
Межбанковский рынок
На межбанке в результате торгов 7 января курс доллара находился на уровне 42,91 – 42,94 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 34 копеек выше закрытия торговой сессии 6 января.
udinform.com
Курс евро на межбанке составил 50,20-50,22 гривен (курс покупки был выше на 34 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня). Результаты торгов 8 января будут опубликованы вечером - после завершения торговой сессии.
Напомним, Нацбанк на 8 января повысил курс доллара и евро до рекордно высоких значений - 42,72 и 49,92 гривен соответственно (+15 и 12 копеек к предыдущему дню).
Курс доллара с начала января растет из-за повышенного спроса на него, спрос превышает предложение на 10%, сообщает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Стоимость евро растет вслед за курсом доллара, но к концу января возможно снижения спроса на валюту США, что сможет стабилизировать ситуацию на валютном рынке.
На конец 2026 года инвестгруппы ICU прогнозирует, что официальный курс доллара может достичь 44,3 гривны, KSE Institute (Киевская школа экономики) - 44,5 гривны и инвесткомпания Concorde Capital - 44,8 гривен. Таким образом, эксперты этих организаций прогнозирует умеренную девальвацию гривны по отношению к доллару (на 5-6%). Курс евро будет зависеть от стоимости доллара к евро на международном рынке.