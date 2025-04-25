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НБУ ожидает повышения тарифов на коммуналку в Украине: когда это может произойти

Украина, Пятница 25 апреля 2025 09:26
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НБУ ожидает повышения тарифов на коммуналку в Украине: когда это может произойти Фото: мораторий на повышение тарифов на газ и отопление могут отменить в 2026 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине действует частичный мораторий на повышение коммунальных тарифов. Но он будет отменен из-за проблем в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2025 года).

"Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут", - говорится в документе.

Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в последующие годы.

"В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года", - заявили в НБУ.

В НБУ отметили, что неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является существенным риском для прогноза инфляции. Дальнейшая отсрочка решений по их повышению обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать дисбалансы, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

Частичный мораторий

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, который не касается электроэнергии и холодной воды.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 19,1%. Больше всего подорожала электроэнергия.

Украинские власти в меморандуме с МВФ в марте снова заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

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