НБУ ожидает повышения тарифов на коммуналку в Украине: когда это может произойти
В Украине действует частичный мораторий на повышение коммунальных тарифов. Но он будет отменен из-за проблем в энергетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2025 года).
"Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут", - говорится в документе.
Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в последующие годы.
"В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года", - заявили в НБУ.
В НБУ отметили, что неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является существенным риском для прогноза инфляции. Дальнейшая отсрочка решений по их повышению обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать дисбалансы, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.
Частичный мораторий
Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, который не касается электроэнергии и холодной воды.
По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 19,1%. Больше всего подорожала электроэнергия.
Украинские власти в меморандуме с МВФ в марте снова заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.