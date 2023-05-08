Что будет с тарифами на электроэнергию для населения: прогноз экспертов

Тарифы на электроэнергию для населения, которые есть сейчас, будут действовать минимум до конца мая, но уже сейчас в правительстве обсуждается повышение. Среди возможных вариантов - до 2,40 и 2,80 гривен за кВт/ч, но вопрос по механизму повышения, которое по мнению экспертов, необходимо для того, чтобы сбалансировать энергорынок, до сих пор остается открытым.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Летний дефицит. Ждать ли отключений света в Украине и что будет с тарифом .

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, никто не знает, будет ли повышение цен для населения.

"Потому что вопрос тарифов у нас решается на самом высоком политическом уровне, поэтому трудно сказать, какие будут тарифы. Единственное, что могу отметить - при сохранении действующей модели рынка и нынешних цен для населения ситуация может выйти из-под контроля, превратиться в настоящий финансовый торнадо на энергетическом рынке", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Но, по мнению эксперта, в любом случае цены не будут достигать рыночного уровня.

"Сегодня составляют где-то треть от рыночного уровня, и в 3-4 раза их никто повышать не будет. Со всем тем, я считаю, что постепенное движение цен на повышение будет, возможно, в течение года или полутора. Потому что иного пути сбалансировать в финансовом плане энергетический рынок невозможно", - констатировал он.

В свою очередь директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина отметил, что повышение до 2,40 и 2,80 гривен за кВт/ч - это лишь один из проектов, и может быть принято совсем другое решение.

"Но то, что тарифы надо поднимать - это однозначно. Почему? Потому что по нынешним ценам энергетические компании не имеют вообще средств, цены на передачу энергии в "Укрэнерго" на уровне или ниже уровня себестоимости. Честно говоря, это решение должно было быть принято раньше, потому что все необходимые расчеты были сделаны зимой 2022 года. Скорее всего, в апреле прошлого года планировалось повышение, но война помешала этому", - пояснил он.

Напомним, про планы поднять тарифы украинская власть заявляли в письме о намерениях руководству Международного валютного фонда (МВФ), правда, без конкретных сроков. Кроме того, в инфляционном отчете за апрель Нацбанк прогнозирует возможное повышение цены на е/э для бытовых потребителей уже в 2023 году.