Летний дефицит. Ждать ли отключений света в Украине и что будет с тарифом

Украинцев предупреждают о возможном дефиците электроэнергии в летние месяцы. Не исключено, что это обернется очередными отключениями света. О вызовах для энергетики и о том, готовиться ли к свету по графикам, – в материале РБК-Украина ниже.

Дефицит как таковой не является чем-то необычным для украинской энергетики. Как правило, он носит сезонный характер и наблюдается в течение осенне-зимнего периода. Но в этом году Украина может столкнуться с дефицитом уже летом, хотя обычно теплые месяцы проходят с избытком мощности.

Среди причин – состояние энергосистемы после российских ударов и необходимость выводить блоки в ремонты. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ремонтная кампания 2023 года будет одной из самых сложных.

"На это влияют масштабные разрушения, которым подверглась энергосистема зимой, и то, что в оккупации остается несколько крупных электростанций", – говорил он в апреле.

Электроэнергии от этих станций не хватало зимой и не хватает сейчас, поэтому дефицит компенсируют увеличением мощностей на доступных ТЭС. И не исключено, что его часть покроют за счет импорта с европейского направления.

Уже несколько недель энергосистема работает с профицитом. Поэтому с начала апреля электроэнергию из Украины получают Польша, Молдова и Словакия.

Вызовы для энергетики

В результате осенних и зимних атак объекты энергетики подверглись большим разрушениям. Согласно отчету Всемирного банка, повреждено 60% украинской генерации.

"И это будет первое лето в истории Украины, когда нам не будет доступна Запорожская атомная электростанция АЭС, которая занимала около 25% в структуре производства электроэнергии. Поэтому ремонтная кампания летом будет самой тяжелой", – заявили в "Укрэнерго" РБК-Украина.

Захваченная Запорожская АЭС в Энергодаре давала около всей 25% электроэнергии (фото GettyImages)

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев напоминает, что Россия только по энергетике нанесла 33 массированных ударов (15 ракетных и 18 дроновых атак), а в общей сложности около 2 000 средств поражения так или иначе повредили объекты критической инфраструктуры. Собственно, поэтому в конце 2022 года и начале 2023 года было невозможно обеспечить электричеством всех потребителей.

Аварийные отключения, свет по графикам и проблемы с восстановлением стали следствием нехватки оборудования для замены. Но в течение нескольких месяцев удалось реализовать необходимые меры. Во-первых, усилить противовоздушную оборону, после чего далеко не все ракеты и дроны долетали до цели. А во-вторых, наладить поставки того самого оборудования от стран-партнеров.

"Это, прежде всего, высоковольтное и релейное оборудование, а также трансформаторы – то, что нужно было для запуска резервных систем, временных соединений и так далее. И уже в марте было понятно, что абсолютное большинство украинских потребителей, за исключением тех, кто находится 30-километровой зоне от линии фронта, были обеспечены необходимыми объемами электроэнергии", ­– рассказал Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Обстрелы продолжаются, но темпы восстановления намного выше темпов разрушения, и баланс в энергосистеме сохраняется. А в отдельные часы генерация с запасом перекрывает внутренние потребности, поэтому Украина перешла к экспорту в небольших объемах.

В то же время в рамках подготовки к зиме энергоблоки выводят в плановые ремонты. В том числе блоки атомных электростанций. Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отмечает, что на сегодня из 9 атомных блоков три уже в ремонте. А в ближайшие месяцы их выведут по максимуму, как и блоки на ТЭС. По этой причине летом может появиться дефицит мощности до 1 ГВт в пиковые часы.

Как говорят в "Укрэнерго", ситуация этим летом осложняется тем, что все крупные ТЭС и ГЭС получили повреждения от российских ракет и дронов. А это означает, что перед энергетиками стоят дополнительные вызовы: им предстоит провести более сложные, а, следовательно, и более длительные работы.

По оценкам Киевской школы экономики (KSE), стоимость разрушенного энергетического оборудования составляет 8,1 млрд долларов. Глава парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в прошлом месяце говорил, что только для подготовки к зиме нужно более 1 млрд долларов на срочное восстановление.

Очевидно, что эта цифра зависит от того, что именно считать первоочередными работами, а что откладывать на среднесрочную перспективу.

"Единственное, что можно сказать - нужно много средств. Но здесь иногда не все зависит от денег. Были случаи, когда деньги были, но не было оборудования. Нельзя было закупить, поскольку имевшиеся на рынке модели не соответствовали условиям, которые выдвигали энергетики", – добавил Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Отключения возможны, но вряд ли по графикам

За заявлением главы "Укрэнерго" в медиа появились опасения по поводу веерных отключений. Однако их вводят, когда аварии приобретают лавинообразный характер, и оператор не в состоянии управлять системой. И об этом не может идти речь, когда отдельные энергоблоки выводят в плановые ремонты. То есть никаких веерных отключений и тем более блекаутов ждать не стоит.

Что касается графиков подачи света, то вряд ли они появятся летом. Хотя во многом это зависит от стабильности ситуации, объемов потребления, генерации и того, как будут управлять энергосистемой.

Графики подачи света вряд ли вернутся этим летом (фото GettyImages)

"Есть сценарий, при котором могут быть аварийные или плановые отключения. Но я полагаю, что они не будут применяться по всей Украине и в течение длительного времени. Они могут быть только в отдельных регионах и только в пиковые периоды. И точно не будет того, что мы наблюдали зимой", – считает Владимир Омельченко.

По его мнению, если Россия и будет атаковать энергетику, то скорее всего в мае. В частности, чтобы сдержать украинское контрнаступление, которое, как пишут западные СМИ, якобы запланировано на последний весенний месяц.

В свою очередь Геннадий Рябцев обращает внимание, что слова о дефиците были вырваны из контекста. И в "Укрэнерго" имели в виду, что баланс между генерацией и потреблением может быть нарушен только если Россия нанесет массированные удары. Пока же нет оснований говорить о том, что летом точно будут отключать свет. Проблемы могут быть в отдельных регионах, но нельзя говорить о том, что нас ждет гарантированный дефицит в течение лета.

С учетом того, что системы распределения в большинстве своем работают на резервных схемах, сейчас нет того запаса прочности, как до полномасштабной войны. Именно поэтому могут возникать такие случаи, как в Одессе, которая в феврале из-за аварии на трансформаторе на несколько дней погрузилась в почти полный блекаут.

В "Укрэнерго" прорабатывают разные сценарии. В приоритете – те, которые позволят не вводить графики.

"Мы рассматриваем несколько сценариев, как использовать доступные летом генерирующие мощности для покрытия дефицита в системе. Также напомним, что благодаря синхронизации украинской энергосети с европейской нам будет доступен импорт электроэнергии из стран ЕС, если потребуется. Напомним, что техническая возможность для импорта электроэнергии составляет 1050 МВт", – отмечают в компании.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что импорт может помочь компенсировать дефицит из-за ремонтных кампаний. И несмотря на более высокую стоимость европейской электроэнергии, при необходимости это нужно делать. Другой вопрос в том, что баланс в энергосистеме достаточно шаткий, и если, например, произойдет отключение 3-4 энергоблоков мощностью от 300-500 МВт, то импорт не сможет компенсировать эти потери.

"Укрэнерго" напоминает, что стабильность системы зависит и от разумного потребления. Поэтому по возможности мощные бытовые приборы следует включать в ночные часы. А летом украинцев просят не перегружать сети кондиционерами утром и вечером, стирать при более низких температурах и рационально пользоваться бойлерами.

Тарифный вопрос

Помимо последствий ударов и ремонтной кампании большой угрозой для энергосистемы стали финансовые проблемы и долги на рынке э/э на десятки миллиардов гривен. То есть у производителей и компаний по распределению отсутствуют деньги, без которых невозможно провести полноценные работы.

Одним из выходов может стать рост тарифов, и людей уже готовят к этому. По словам замминистра энергетики Фарида Сафарова, непопулярное решение придется принять.

"Любые изменения тарифов в пики роста - это тяжелые и вынужденные решения. Пока правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, а и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей", – заявил он.

Украинцев готовят к повышению тарифов на электроэнергию (фото Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас украинцы платят 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц, и 1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч. Такие тарифы действуют как минимум до конца мая, но в правительстве идут дискуссии о пересмотре. Среди вариантов – повышение до 2,40 и 2,80 гривен за кВт/ч. При этом в Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подчеркивают, что вопрос еще не закрыт.

Отметим, о планах поднять тарифы украинские власти заявляли в письме о намерениях руководству Международного валютного фонда (МВФ), правда, без конкретных сроков. Кроме того, в инфляционном отчете за апрель Нацбанк прогнозирует возможное повышение цены на э/э для бытовых потребителей уже в 2023 году.

Эксперт Владимир Омельченко отмечает, что пока сложно говорить о том, будет ли повышение в ближайшее время. Поскольку такие решения принимаются на самом высоком политическом уровне. И предупреждает, что сохранение действующей модели со спецобязательствами и нынешних цен может обернуться финансовым торнадо на энергорынке.

"Но в любом случае цены не достигнут рыночного уровня. Сейчас они составляют примерно треть от необходимого уровня, и в 3-4 раза их никто повышать не будет. Я думаю, постепенное подорожание будет в течение года или полутора. Потому что иного пути сбалансировать рынок в финансовом отношении нет", – добавил он в комментарии РБК-Украина.

Геннадий Рябцев говорит о том, что тарифы однозначно надо поднимать, и соглашается, что цифры могут быть не такими, как озвучивали в НКРЭКУ. Хотя и они позволят получить больше средств на нормальную работу энергосистемы. По его словам, рост тарифов назревал давно, все расчеты были сделаны еще зимой 2022 года, повышение планировалось на весну, но планам помешало российское вторжение.

Рябцев уверен, что среднее домохозяйство будет платить за свет максимум +200 гривен к нынешним счетам, и большинство потянет такую сумму. А с уязвимых слоев никто не снимает субсидии, которые выплачиваются и будут выплачиваться в соответствии с решениями Кабинета министров. Да и в их случае речь скорее идет о дополнительных 100 гривнах, поскольку, как правило, они потребляют менее 250 кВт/в месяц.