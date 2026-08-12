Абитуриентам дадут второй шанс? Зеленский предложил изменить правила НМТ

В следующем году НМТ планируют проводить в оборудованных укрытиях, а также хотят снизить интенсивность теста и разрешить пересдачу до начала вступительной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского в сети Telegram.

Что хотят изменить

Формат национального мультипредметного теста могут пересмотреть после проблем, с которыми абитуриенты столкнулись во время нынешней кампании.

В частности, речь идет о длительной сдаче теста и необходимости прерывать экзамен из-за угроз безопасности.

Президент Владимир Зеленский во время Украинского молодежного форума отметил, что нынешний формат НМТ создает дополнительную психологическую нагрузку для детей и их родителей.

По его словам, вопрос изменений уже обсуждали с премьер-министром, министром образования и командой Офиса президента.

НМТ хотят проводить в укрытиях

Одним из предложений стало проведение тестирования в технически подготовленных укрытиях. Это должно позволить не привязывать проведение НМТ к воздушным тревогам и другим угрозам безопасности.

"В этом году, как и в предыдущие годы, было много проблем со сдачей НМТ. Это касалось и многочасовой сдачи НМТ в Одессе, мы это помним, и нагрузки из-за интенсивности экзамена (…). Сейчас формат НМТ, к сожалению, такой, что добавляет детям и родителям стресса. Стоит это исправить", – сказал Зеленский.

Абитуриентам хотят дать второй шанс

Отдельно президент обратил внимание на интенсивность теста и отсутствие возможности повторной сдачи в подходящие сроки.

"Надо подумать, как сделать меньшую интенсивность НМТ, чтобы разгрузить детей психологически, и надо подумать о сроках, чтобы у детей была возможность сдать НМТ (…) второй раз в разумный срок, если в первый раз не получилось. И разумный срок – это так, чтобы успеть до вступительной кампании", – отметил президент.

Зеленский поручил Министерству образования совместно с громадами, школами и университетами детально проработать необходимые изменения.

"Я прошу проработать это максимально детально, максимально с уважением к детям, родителям, школам, университетам. Люди не должны зависеть от плохой организации процесса НМТ или факторов безопасности. Мы не можем только говорить, что это вызовы войны, мы должны решать проблемы", – подчеркнул Зеленский.