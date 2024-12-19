Что будет с курсом доллара и вырастут ли зарплаты в Украине: прогноз на 2025 год

Украинская экономика выдержала вызовы третьего года полномасштабной войны. Несмотря на значительные потери в энергетике из-за регулярных ракетных атак РФ, ВВП страны продолжает восстанавливаться в 2024 году и ожидается, что этот процесс продолжится и в следующем году после падения на 29,2% в 2022-м.

Главные экономические итоги Украины за 2024 год и прогнозы на 2025-й – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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Экономический рост Украины в 2024 году стал возможным благодаря международной поддержке, стабильному аграрному экспорту, восстановлению инфраструктуры и устойчивому внутреннему потреблению. Несмотря на вызовы военного времени, эффективные действия бизнеса и правительственные инициативы способствовали восстановлению экономики, ее адаптации к новым условиям и созданию основы для дальнейшего роста.

Итоги экономического роста Украины в 2024 году

За 11 месяцев 2024 года украинский валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 4%. Как сообщает Министерство экономики, этот показатель в ноябре замедлился до 0,9%, что на 0,6% меньше по сравнению с октябрем. Положительную динамику в ноябре демонстрировали отрасли транспорта, строительства, внутренней торговли, перерабатывающей и добывающей промышленности.

Если до конца года рост ВВП сохранится на отметке в 4%, это превзойдет прошлогодний прогноз Национального банка Украины на 0,4 процентного пункта. В своем инфляционном прогнозе за IV квартал 2023 года НБУ ожидал рост экономики Украины в 2024 году на 3,6%. В течение года Нацбанк, учитывая изменения факторов, откорректировал прогноз ВВП страны на 1 процентный пункт. Если в апреле Нацбанк прогнозировал рост на уровне 3%, то уже в октябре повысил оценку до 4%.

В НБУ подчеркнули, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий благодаря:

большему урожаю ранних зерновых культур;

меньшему дефициту электроэнергии;

более быстрой адаптации предприятий к отключениям света.

Международный валютный фонд и Всемирный банк были более пессимистичными относительно роста украинской экономики. В октябре 2023 года МВФ прогнозировал, что ВВП Украины в 2024-м вырастет на 3,2%, а Всемирный банк в январе этого года дал аналогичную оценку. Однако в течение года МВФ ухудшил свой прогноз до 3%.

Впрочем, в июньском Меморандуме МВФ предусматривал и негативный сценарий: если война усилится в 2025 году и продлится до его конца, то в 2024 году украинская экономика может упасть на 1,7%, а в 2025-м – еще на 1%.

Согласно всем имеющимся прогнозам, по итогам года экономика Украины вырастет минимум более чем на 3%, а по оптимистическому сценарию – более чем на 4%.

Насколько вырастет экономика в 2025 году

Еще более заметная разница наблюдается в прогнозах роста экономики на 2025 год. Это легко объяснить тем, что в условиях войны чрезвычайно трудно предсказать состояние отечественной энергосистемы, промышленности, аграрного сектора и рынка труда на год-два вперед.

Например, Всемирный банк в январе 2024 года прогнозировал, что ВВП Украины в 2025 году вырастет на 6,5%. Однако в октябре ВБ пересмотрел свои расчеты и снизил ожидания роста всего до 2%, одновременно перенеся основной рост на 2026 год, где предусмотрено +7% ВВП.

Европейский банк реконструкции и развития также существенно скорректировал свой прогноз. В мае 2024 года ЕБРР ожидал роста ВВП на 6%, но в конце сентября снизил прогноз до 4,7%. Основной причиной пересмотра стало уничтожение мощностей генерации и объектов передачи электроэнергии в результате войны.

В государственном бюджете на 2025 год заложены еще более консервативные цифры роста ВВП: 3,5% на 2024 год и 2,7% на 2025-й. Такая осторожность правительства объясняется необходимостью учесть возможные негативные сценарии: продолжение войны, рост расходов на оборону, инфляцию, ограничение международной финансовой поддержки и снижение экспортного спроса. Это позволяет государству быть готовым к худшим экономическим условиям.

В то же время многие эксперты и аналитики прогнозируют более оптимистичные показатели. В частности, Национальный банк в своем последнем отчете ожидает, что рост ВВП в 2025 году даже превысит нынешний показатель. По прогнозам НБУ, украинская экономика вырастет на 4,3% в 2025 году.

Напомним, что уже в январе 2025 года ожидается публикация обновленных экономических расчетов. Это может привести к изменению прогноза как в сторону роста, так и в сторону снижения в зависимости от актуальных условий и факторов влияния.

Рост инфляции и зарплат

В государственном бюджете на 2024 год заложили годовую инфляцию на уровне 9,7%. А в январском инфляционном отчете Нацбанк прогнозировал даже более низкий показатель – 8,6%. Но уже в отчете за IV квартал этот прогноз ухудшили до уровня, который учли в госбюджете. Однако, по данным Госстата, в ноябре 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 11,2%.

"Фактические темпы роста цен превысили траекторию прогноза, опубликованного в инфляционном отчете за октябрь 2024 года. Основными факторами быстрого роста инфляции стали подорожание продуктов питания из-за меньших урожаев отдельных сельхозкультур, что привело к сокращению предложения и подорожанию сырья для пищевой промышленности. Кроме того, административно регулируемые цены росли быстрее, чем ожидалось", –говорится в сообщении НБУ.

Стремительный всплеск инфляции заставил Нацбанк в декабре поднять учетную ставку с 13% до 13,5%. Стоит отметить, что с начала войны НБУ держал ставку на уровне 10%, но в июне 2022 года повысил ее до 25%. Эта ставка оставалась неизменной до июля 2023 года, после чего Нацбанк начал ее постепенно снижать. В 2024 году учетная ставка с июня сохранялась на уровне 13%.

В бюджете на 2024 год правительством предусмотрено, что украинские работники в среднем будут получать 21 809 грн. Кроме того, реальная зарплата вырастет на 8,5% даже с учетом инфляции, которую, как мы выше отмечали, прогнозировали на уровне 9,7%.

Государственная служба статистики сообщила, что в III квартале 2024 года среднемесячная зарплата в Украине достигла 21 946 грн, что на 22,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом долларовая зарплата украинцев уже превысила довоенный уровень.

Рост реальных зарплат, с учетом инфляции, замедлился до 11,1% в годовом измерении. НБУ прогнозирует, что в 2024 году номинальная зарплата вырастет на 21% (предыдущий прогноз – 16,1%), а реальная – на 14% (предыдущий прогноз – 9,7%).

В государственном бюджете на 2025 год заложена инфляция на уровне 9,5%. По информации НБУ, пик роста цен ожидается в I квартале 2025 года – 11,4%. Основными причинами станут повышение акцизов на табачные изделия с 1 января 2025 года, а также рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование.

В то же время начиная с весны 2025 года, инфляция будет постепенно снижаться. Замедлению роста цен будут способствовать:

взвешенная монетарная политика НБУ;

ослабление внешнего ценового давления;

улучшение ситуации в энергосекторе;

увеличение урожаев сельскохозяйственной продукции.

В госбюджете на 2025 год прогнозируемый уровень средней зарплаты составит 24 389 гривен. По прогнозам НБУ, в 2025 году номинальная зарплата вырастет на 16%, а реальная – на 6,5%. При этом минимальная заработная плата останется на уровне 8000 гривен.

Каким будет курс доллара

В бюджете на 2024 год среднегодовой курс доллара был заложен на уровне 40,7 гривны. Однако еще осенью 2023 года министр финансов Сергей Марченко отмечал, что курс доллара в 2024 году может превысить отметку в 41 гривну и достичь 41,4 гривны за доллар. Весной 2024 года МВФ прогнозировал, что гривна в течение текущего года девальвирует до 41 гривны за доллар.

По данным НБУ, доллар уже в июле впервые пересек "психологическую" отметку в 41 гривну. При этом в течение декабря американская валюта несколько раз устанавливала исторический рекорд роста. Однако доллар третий день подряд обновляет исторический максимум – на 19 декабря Нацбанк установил курс доллара к гривне на уровне 41,90.

Инвесткомпании ICU в начале декабря прогнозировала, что до конца текущего года доллар все же достигнет 42 гривен. По состоянию на 17 декабря почти все крупные украинские банки уже продают доллар по суме в более чем 42 гривны за доллар.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина отметил, что Нацбанк пока удерживает курс гривны, однако из-за высокой инфляции на фоне проблем с электроснабжением, обстрелами портовой инфраструктуры и нехваткой рабочей силы на рынке труда власти могут быть вынуждены пересмотреть курс национальной валюты.

"Прогнозируемый курс гривны на 2025 год составляет 45 гривен за доллар. Однако, учитывая многочисленные неопределенные факторы, этот курс может колебаться и приблизиться даже к 50 гривен за доллар в случае ухудшения ситуации. На рынке накопились значительные дисбалансы, а главным фактором этого является инфляционный импульс, который пока не в полной мере отразился на стоимости доллара", – подчеркнул Шевчишин.

Однако, согласно октябрьскому прогнозу МВФ, курс доллара достигнет отметки в 50 гривен только в 2028 году. В 2025 году курс валюты зафиксируется на уровне 45 грн/долл.