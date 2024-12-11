Новогодний стол 2025. Как изменились цены на продукты за год и что подорожает к праздникам

С приближением Рождества и Нового года цены на продукты традиционно растут. Праздничный стол в этом году обойдется дороже. На его стоимость повлияет не только повышенный спрос и сезонность, но и экономические факторы.

Подробнее о том, как изменились цены на продукты и что может подорожать накануне зимних праздников, - в материале РБК-Украина .

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Какие продукты больше всего дорожают к праздникам

До Рождества и Нового года остаются считанные недели. Спрос на продукты к праздничному столу начинает расти, что приведет к повышению их стоимости.

Такая ситуация наблюдается каждый год, особенно с ценами на мясо, яйца, фрукты и овощи, отметила в комментарии РБК-Украина руководитель отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович.

"Учитывая текущие тенденции, ожидается, что к новогодним праздникам цены на овощи, фрукты, мясо и яйца будут расти из-за повышенного спроса и сезонных факторов", - отмечает эксперт.

Однако в этом году украинцы почувствовали повышение потребительских цен еще до наступления праздничного периода.

В последние месяцы стоимость продуктов росла из-за инфляции, увеличения производственных затрат из-за подорожания топлива и энергоресурсов, неурожайности сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятной погоды. Поэтому в целом этой зимой стоимость продуктов существенно выше, чем в прошлом году.

Что происходит с ценами на мясо и яйца

За год говядина и свинина выросли в цене, также подорожало филе курятины, а вот куриное бедро немного подешевело. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка привел следующие данные изменения стоимости мясных продуктов:

Ошеек свинина – подорожал на 15% (с 242 грн/кг в 2023 году до 280 грн/кг сейчас);

сейчас); Говяжий гуляш - подорожал на 19% (с 252 грн/кг до 301 грн/кг );

); Куриное филе – подорожало на 8% (со 160 грн/кг до 174 грн/кг ):

): Куриное бедро – цена снизилась на 4% (со 116 грн/кг до 112 грн/кг).

Фото: цены на мясо курицы (скриншот google.com)

О текущих ценовых тенденциях представительница рынка "Шувар" Татьяна Попович говорит, что повышенный спрос накануне рождественских и новогодних праздников обуславливает рост розничных цен на основные виды мяса в среднем до 3% в декабре по сравнению с ноябрем 2024 года. По ее прогнозу, в январе 2025 цены останутся на уровне декабря с незначительными региональными колебаниями.

Что касается яиц, только после праздников возможно незначительное снижение цен, однако сезонные факторы могут влиять на их стоимость. В настоящее время куриные яйца в супермаркетах в среднем стоят 78,4 грн/дес.

Фото: цены на яйца в супермаркетах (скриншот google.com)

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена на яйца составляла 60,01 грн/десяток. Повышение стоимости обусловлено не только сезонностью (в осенне-зимний период производство яиц уменьшается), но и повышением цен на энергоресурсы.

Сыры

Купить сыр к новогоднему столу 2025 обойдется на 15-20% дороже. Последние 5 месяцев из-за нехватки предложения повышалась стоимость молокосырья, что привело к росту цен на молочную продукцию, в частности, сыра.

Как пояснил аналитик УКАБ, поголовье коров в хозяйствах населения стремительно снижается за последние годы, а война этот процесс ускорила. Также себестоимость производства молока выросла, поскольку растет и стоимость содержания скота.

Скриншот silpo.ua

Сыр твердый голландский по супермаркетам в среднем стоит 515,35 грн/кг ("Звени Гора"), сыр традиционный "Комо" - 494 грн/кг.

Овощи и фрукты

В зимний период цены на овощи и фрукты обычно повышаются из-за сезонного уменьшения предложения и увеличения расходов на хранение.

"По прогнозам, к концу первого полугодия 2025 возможен ежемесячный рост цен на плодоовощную продукцию на 5-7%, что будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики. Таким образом, сезонное подорожание по отношению к декабрю 2023 года может достичь 30-42%", - отмечает руководительница отдела маркетинга рынка "Шувар".

Фото: цены на мандарины перед праздниками(скриншот google.com)

Аналитик УКАБ говорит, что цены на сезонные фрукты (цитрусовые) еще не стабилизировались, поэтому наблюдается большое расхождение в стоимости.

Предложение на наиболее популярные фрукты к праздничному столу сейчас в таком ценовом диапазоне:

мандарины: 80-140 грн/кг,

80-140 грн/кг, апельсины: 90-100 грн/кг,

90-100 грн/кг, хурма: 80-100 грн/кг,

80-100 грн/кг, яблоки: 30-40 грн/кг.

Как изменился "индекс Оливье"

Учитывая общий рост цен, в этом году подорожал и традиционный праздничный салат Оливье.

Максим Гопка отмечает, что стоимость салата к новогоднему столу 2025 выросла на 25-30%.

Из составляющих блюда существенно подорожал картофель, почти в 2 раза, яйца подорожали на 25%, морковь - в 2,5 раза. Рост стоимости перечисленных продуктов был вызван увеличением производственных затрат и неурожайностью сельскохозяйственных культур из-за засухи.

При подготовке материала использовались: данные портала Минфин и сетей украинских супермаркетов, комментарии аналитика УКАБ Максима Гопки и руководительницы отдела маркетинга рынка "Шувар" Татьяны Попович.