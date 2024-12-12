НБУ повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 13,0% до 13,5% годовых с 13 декабря 2024 года. Учетная ставка повышена впервые с июля прошлого года.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

"Это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%", - сказал он.

Учетная ставка

Учетная ставка НБУ - это один из ключевых инструментов монетарной политики, который определяет стоимость денег в Украине. От нее зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка влияет на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.

Основной показатель, который НБУ регулирует с помощью ставки, это уровень инфляции. Если ставка повышается, через некоторое время инфляция должна упасть. Наоборот, снижение ставки может ускорить инфляцию. Сейчас рост цен в Украине ускорился - до 11,2% в ноябре. В ближайшие месяцы инфляция будет расти. При таких условиях центробанки обычно снижают ставку.

Среди экономистов существует консенсус, что основная ставка должна превышать уровень ожидаемой инфляции.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для рыночных участников о направлении монетарной политики НБУ и общем экономическом состоянии страны.

Изменение ставки

Отметим, НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала войны и принял решение повысить до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ начал снижать ставку. В прошлом году ставка упала до 15%. НБУ снижал ставку в 2024 году. С июня он держит ее неизменной на уровне 13%.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2024 года выросли на 1,9%. Годовая инфляция ускорилась до 11,2%. Выше годовая инфляция была только в июле 2023 года - 11,3%.

В октябре НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году с 8,5% до 9,7%.

Позже в НБУ заявили, что уже к концу года инфляция может превысить 10%, однако инфляция пойдет на спад весной 2025 года, а в конце 2025 года составит 6,9%.