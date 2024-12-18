Курс доллара обновил максимум и приблизился к уровню в 42 гривны

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар третий день подряд обновляет исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 19 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,9048 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн).

Предыдущий максимум был 18 декабря - 41,8271 грн/доллар.

С начала года курс вырос почти на 4 гривны (на 10,3%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,9581 гривен за 1 евро (+0,0438 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,96-41,98 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 42,05 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают в инвесткомпании ICU, обменный курс сейчас полностью зависит от видения НБУ его оптимального уровня, рыночные факторы имеют очень ограниченное влияние на курсообразование.

Аналитики сходятся во мнении, что до конца 2024 года НБУ поднимет курс по меньшей мере до 42 гривен. В первой половине следующего года девальвация будет умеренной. По итогам года курс вырастет еще примерно на 10% до 45-46 гривен.