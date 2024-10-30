Что будет, если не заплатить штраф за необновление данных: объяснение юриста

Военнообязанные граждане должны актуализировать свои персональные данные в ТЦК и СП, в ЦНАПах или через мобильное приложение Резерв+. За необновление данных мужчинам грозит штраф до 25,5 тыс. гривен, который необходимо заплатить в течение 15 дней.
РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Зала о том, что будет, если мужчина не заплатит штраф за необновление военно-учетных данных.
"Сегодня вопрос штрафов за несвоевременное обновление данных в ТЦК приобретает все большую актуальность. Если не обновить их, то человеку грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен, а в случае неуплаты предусмотрены дополнительные санкции", – говорит Зал.
Юрист советует при поступлении от ТЦК постановления о наложении штрафа внимательно ознакомиться с его содержанием.
"Если вы считаете штраф неправомерным, у вас есть 10 дней для его обжалования с момента получения документа", – объясняет эксперт.
Штраф подлежит уплате в течение 15 дней. При отсутствии оплаты или сведений об обжаловании постановления материалы дела передаются исполнительной службе для принудительного исполнения, а сумма штрафа автоматически удваивается.
"Кроме того, исполнительная служба имеет право наложить арест на ваши банковские счета, движимое и недвижимое имущество. В то же время, если размер штрафа не превышает 160 тысяч гривен, жилье или земельный участок не подлежат принудительной продаже для покрытия долга по такому производству", – говорит Зал.
Для избежания ареста счетов или имущества эксперт советует внимательно относиться ко всем постановлениям и, при необходимости, своевременно воспользоваться правом на обжалование или оплатить штраф в установленные сроки.
Согласно новому закону, вступившему в действие 18 мая 2024 года, каждый военнообязанный должен актуализировать свои данные в ТЦК. Это нужно сделать в течение 7 дней со дня изменения персональных данных.
В военкоматы надо сообщать об изменении:
В случае обнаружения несвоевременного обновления данных на гражданина наложат штраф за нарушение правил военного учета. В ряде случаев в суде можно обжаловать штраф, если доказать, что у человека были веские причины, которые не позволили ему своевременно обновить данные.
Какие веские причины для несвоевременного обновления данных:
Напомним, что во время действия военного положения мужчины призывного возраста обязаны при себе носить военно-учетные документы. В случае их отсутствия ТЦК могут задержать гражданина до установления его статуса, доставить в военкомат, вручить повестку, выписать штраф или назначить дату следующей встречи для уточнения военно-учетных данных.
Ранее мы также рассказывали о том, что при встрече с ТЦК мужчинам нужно предъявить свои военно-учетные документы, а во избежание недоразумений записать персональные данные военных, убедиться в законности их действий, а в случае правонарушения с их стороны, зафиксировать их поведение на видео.
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