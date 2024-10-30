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Что будет, если не заплатить штраф за необновление данных: объяснение юриста

Каким будет наказание за неуплату штрафа за необновление данных (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Военнообязанные граждане должны актуализировать свои персональные данные в ТЦК и СП, в ЦНАПах или через мобильное приложение Резерв+. За необновление данных мужчинам грозит штраф до 25,5 тыс. гривен, который необходимо заплатить в течение 15 дней.

РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Зала о том, что будет, если мужчина не заплатит штраф за необновление военно-учетных данных.

Что будет, если человек не оплатит штраф за необновление данных

"Сегодня вопрос штрафов за несвоевременное обновление данных в ТЦК приобретает все большую актуальность. Если не обновить их, то человеку грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен, а в случае неуплаты предусмотрены дополнительные санкции", – говорит Зал.

Юрист советует при поступлении от ТЦК постановления о наложении штрафа внимательно ознакомиться с его содержанием.

"Если вы считаете штраф неправомерным, у вас есть 10 дней для его обжалования с момента получения документа", – объясняет эксперт.

Штраф подлежит уплате в течение 15 дней. При отсутствии оплаты или сведений об обжаловании постановления материалы дела передаются исполнительной службе для принудительного исполнения, а сумма штрафа автоматически удваивается.

"Кроме того, исполнительная служба имеет право наложить арест на ваши банковские счета, движимое и недвижимое имущество. В то же время, если размер штрафа не превышает 160 тысяч гривен, жилье или земельный участок не подлежат принудительной продаже для покрытия долга по такому производству", – говорит Зал.

Для избежания ареста счетов или имущества эксперт советует внимательно относиться ко всем постановлениям и, при необходимости, своевременно воспользоваться правом на обжалование или оплатить штраф в установленные сроки.

Что нужно знать об обновлении персональных данных

Согласно новому закону, вступившему в действие 18 мая 2024 года, каждый военнообязанный должен актуализировать свои данные в ТЦК. Это нужно сделать в течение 7 дней со дня изменения персональных данных.

В военкоматы надо сообщать об изменении:

  • семейного состояния
  • места жительства
  • номера мобильного и адреса электронной почты
  • образования
  • места работы
  • должности
  • состояния здоровья (если установлена инвалидность или изменилась группа)

В случае обнаружения несвоевременного обновления данных на гражданина наложат штраф за нарушение правил военного учета. В ряде случаев в суде можно обжаловать штраф, если доказать, что у человека были веские причины, которые не позволили ему своевременно обновить данные.

Какие веские причины для несвоевременного обновления данных:

  • тяжелая болезнь или травма
  • семейные обстоятельства, например смерть близкого родственника, наличие несовершеннолетних детей, нуждающихся в постоянном уходе
  • командировка или работа за границей, о которой были уведомлены соответствующие органы
  • форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные документально

Напомним, что во время действия военного положения мужчины призывного возраста обязаны при себе носить военно-учетные документы. В случае их отсутствия ТЦК могут задержать гражданина до установления его статуса, доставить в военкомат, вручить повестку, выписать штраф или назначить дату следующей встречи для уточнения военно-учетных данных.

Ранее мы также рассказывали о том, что при встрече с ТЦК мужчинам нужно предъявить свои военно-учетные документы, а во избежание недоразумений записать персональные данные военных, убедиться в законности их действий, а в случае правонарушения с их стороны, зафиксировать их поведение на видео.

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