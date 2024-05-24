Как часто военнообязанные должны обновлять данные по новым правилам

Военнообязанные украинцы должны обновить учетные записи до 16 июля 2024 года. После этого данные нужно обновлять при их изменении в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Если военнообязанный обновил данные после 18 мая 2024 года (когда закон о мобилизации вступил в силу), то в следующий раз это нужно сделать в случае изменения персональных данных.

В таком случае необходимо обновить данные в течение семи дней со дня соответствующего изменения персональных данных.

В Минобороны также отмечают, что военнообязанным, которые обновили данные после 16 апреля 2024 года, когда новый закон о мобилизации был подписан президентом, то есть к моменту вступления в силу, все равно нужно обновить свои персональные данные.