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Как часто военнообязанные должны обновлять данные по новым правилам

Украина, Пятница 24 мая 2024 20:30
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Как часто военнообязанные должны обновлять данные по новым правилам Фото: украинцам объяснили, как часто нужно обновлять военные данные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Военнообязанные украинцы должны обновить учетные записи до 16 июля 2024 года. После этого данные нужно обновлять при их изменении в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Если военнообязанный обновил данные после 18 мая 2024 года (когда закон о мобилизации вступил в силу), то в следующий раз это нужно сделать в случае изменения персональных данных.

В таком случае необходимо обновить данные в течение семи дней со дня соответствующего изменения персональных данных.

В Минобороны также отмечают, что военнообязанным, которые обновили данные после 16 апреля 2024 года, когда новый закон о мобилизации был подписан президентом, то есть к моменту вступления в силу, все равно нужно обновить свои персональные данные.

Обновление данных для военнообязанных

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Одно из главных нововведений - это обязательное обновление военно-учетных данных военнообязанных.

Это нужно сделать до 16 июля 2024, иначе грозят штрафы. Обновить учетные данные можно через специальное мобильное приложение "Резерв+" или в ТЦК и центрах предоставления админуслуг.

РБК-Украина ранее рассказывало, когда после обновления данных в приложении "Резерв+" все равно нужно идти в ТЦК и СП.

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