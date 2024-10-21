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Что будет, если во время встречи с ТЦК при себе нет документов

Понедельник 21 октября 2024 11:07
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Что будет, если во время встречи с ТЦК при себе нет документов Каким может быть наказание за отсутствие документов при встрече с ТЦК (фото иллюстративный: Getty Images)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Дмитрий Франчук

Во время действия военного положения мужчины призывного возраста обязаны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы.

РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука, что будет, если при встрече с ТЦК мужчина не сможет предъявить документы.

Каким может быть наказание за отсутствие документов при встрече с ТЦК

Мужчинам нужно всегда при себе носить паспорт гражданина Украины, военный билет и другие документы, которые могут быть необходимы для решения индивидуальных вопросов: справки об обучении, медицинские справки.

"Если при встрече с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки у вас не будет при себе необходимых документов, это может привести к определенным последствиям", – говорит юрист.

Что может произойти:

  • задержка в решении вопросов: без необходимых документов будет трудно выяснить ваш военно-учетный статус, проверить пригодность к военной службе и т. д.
  • доставка в ТЦК: если вы не можете подтвердить свое лицо и предъявить документы, работники ТЦК могут пригласить вас пройти в отделение для идентификации. Это не означает, что вас обязательно призовут на службу, но это может быть сделано для проверки вашего статуса военного учета
  • вручение повестки: если вы являетесь военнообязанным, но не имеете документов, вам могут выписать повестку на явку в ТЦК для уточнения ваших данных или прохождения медицинской комиссии. Повестка не означает автоматический призыв, но обязывает вас явиться в указанное время
  • потребность повторного визита: вас могут попросить прийти повторно, уже имея все необходимые документы
  • административная ответственность: в некоторых случаях отсутствие документов может рассматриваться как нарушение правил военного учета. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Сумма штрафа варьируется
  • возможна принудительная доставка в ТЦК: если вы уклоняетесь от исполнения воинской обязанности, вас могут принудительно доставить в ТЦК по решению суда

Что делать, если вы забыли документы

"Спокойно объясните ситуацию работнику ТЦК, что вы забыли документы, и попросите назначить другую встречу. Обязательно запишите контактные данные работника ТЦК и дату и время следующей встречи. До этой даты соберите все необходимые документы", – советует Франчук.

Он добавляет, что важно помнить, что какие-либо действия со стороны представителей ТЦК должны соответствовать законодательству. Если у вас нет документов, стоит сотрудничать с военкомами и объяснить им ситуацию.

"Также советую иметь при себе копии основных документов во избежание недоразумений", – говорит юрист.

Ранее мы писали о том, что в октябре изменился порядок бронирования от мобилизации в "Дії". Теперь, кроме фамилии, имени, отчества военнообязанного и налогового номера, нужно указывать реквизиты военно-учетного документа, военно-учетную специальность и дату уточнения военно-учетных данных.

Читайте также советы юриста о том, что обязательно нужно сделать, если вас останавливает ТЦК.

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