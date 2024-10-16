Фиксируйте все и ищите свидетелей. Что обязательно нужно сделать, если вас останавливает ТЦК
В Украине последними днями увеличилось количество рейдов ТЦК. Нередко проверка военно-учетных документов сопровождается конфликтами с гражданскими. Чтобы не возникало недоразумений, мужчины должны знать свои обязанности и права.
РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука, как вести себя при встрече с ТЦК, что можно и нельзя делать.
- Как вести себя при встрече с представителями военкомата
- Что нельзя делать, если вас остановили ТЦК
- Что делать, если вас хотят задержать
- Какие законы следует знать военнообязанным
Как вести себя при встрече с представителями военкомата
Во время действия военного положения мужчины призывного возраста обязаны всегда носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по требованию представителей ТЦК. Военкомы могут требовать проверить их где угодно. За препятствие работе сотрудников ТЦК предусмотрена административная ответственность.
"Ситуация с рейдами ТЦК в Украине вызывает много вопросов и тревог у граждан. Чтобы защитить свои права и избежать недоразумений, важно знать, как действовать в таких ситуациях", – говорит Франчук.
Он советует следовать следующим правилам при общении с ТЦК:
- предъявите документы – у вас могут потребовать документы, удостоверяющие личность. Всегда имейте при себе паспорт, водительские права или другой документ
- проверяйте законность действий – представители ТЦК имеют право вызывать в военкомат или вручать повестки, но эти действия должны соответствовать законодательству. Повестки должны быть выданы в установленной форме, с подписью уполномоченного лица
- фиксируйте действия – если вы считаете, что права нарушаются, старайтесь фиксировать ситуацию на видео или привлекать свидетелей
- требуйте предъявления удостоверений. Сотрудники ТЦК обязаны их показать, проверьте, действительны ли они и соответствуют ли их фамилии и должности тем, что указаны в удостоверениях
- спросите на основании какого закона или приказа проводят проверку
- запишите фамилии, имена и должности сотрудников ТЦК. Это может потребоваться в дальнейшем
- зафиксируйте дату, время и место проведения проверки
- если у вас возникают вопросы или сомнения в правомерности действий ТЦК, обращайтесь за юридической помощью
Что нельзя делать, если вас остановили ТЦК
"Пытайтесь не избегать общения с представителями ТЦК, это может усугубить ситуацию и привести к серьезным юридическим последствиям. Не подписывайте ничего без проверки – если вам выдают повестку, сначала проверьте все данные и убедитесь, что она заполнена правильно. В случае сомнений отказывайтесь от подписи до выяснения деталей", – советует юрист.
Он подчеркивает, что не стоит поддаваться провокациям – агрессивное поведение или сопротивление могут быть использованы против вас. Важно оставаться вежливым и сдержанным.
"Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан без соответствующих оснований и полномочий. Если вас принудительно удерживают, это может быть нарушением прав", – говорит Франчук.
Также любые действия военнослужащих, связанные с принуждением, давлением или угрозами, противоправны и могут быть обжалованы.
"Если действия представителей ТЦК выходят за рамки их полномочий, такие действия можно обжаловать в суде или через жалобу в правоохранительные органы", – объясняет эксперт.
Мужчины обязаны предъявлять свои документы по требованию ТЦК (фото: Getty Images)
Что делать, если вас хотят задержать
"Требуйте предъявления судебного приказа или постановления о мобилизации. Без этих документов вы не обязаны никуда ехать. Не сопротивляйтесь, но четко заявляйте о своих правах. Скажите, что вы хотите проконсультироваться с юристом или обратиться к военному комиссару", – говорит Франчук.
Он советует обратиться к свидетелям, которые могут подтвердить ненадлежащее обращение ТЦК при общении с вами. Также следует сохранить все документы, связанные с проверкой, и сообщить о ситуации своих родных или друзей.
Если вы считаете, что произошло нарушение ваших прав, то:
- сообщите об инциденте правоохранительные органы
- если действия сотрудников ТЦК связаны с нарушением военного законодательства, то обратятся в военную прокуратуру
- обратитесь к омбудсмену: уполномоченный по защите прав человека может предоставить вам помощь в отстаивании ваших прав
Какие законы следует знать военнообязанным
"Если вы не согласны с действиями сотрудников ТЦК, спокойно изложите свою позицию. Ссылайтесь на конкретные нормы закона", – советует Франчук.
Незаконное задержание – статья 29 Конституции гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть задержан без законных оснований или при отсутствии решения суда. Любое задержание должно соответствовать нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК), иначе это незаконно.
Неправомерное вручение повестки – Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает четкую процедуру вручения повесток. Повестка должна быть вручена лично или через органы местного самоуправления, по месту работы или учебы.
"Рейдовые проверки на улице без вручения повесток в соответствии с требованиями закона являются нарушением", – говорит юрист.
Использование силы или угроз – статья 28 Конституции Украины гарантирует право каждого на уважение его достоинства, а Уголовный кодекс Украины (ст. 365) предусматривает ответственность за превышение власти или служебных полномочий, в частности, применение силы или угроз при исполнении обязанностей.
Злоупотребления полномочиями – согласно Закону Украины "О государственной службе" и Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", должностные лица ТЦК обязаны действовать исключительно в пределах своих полномочий. Статья 365 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за превышение полномочий, когда должностные лица используют свое положение для совершения неправомерных действий.
Нарушение права на конфиденциальность – статья 32 Конституции и Закон Украины "О защите персональных данных" защищают право на неприкосновенность личной жизни и персональных данных. Любое нарушение конфиденциальности без законного основания противоправно.
Вручение повесток без надлежащих полномочий – согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", повестки должны вручать уполномоченные лица. Если повестка вручается не уполномоченным лицом или с нарушением процедуры, это незаконно.
Превышение полномочий во время рейдов – статья 19 Конституции Украины указывает, что должностные лица могут действовать исключительно в пределах своих полномочий и согласно закону. Принуждение к прохождению медицинской комиссии или других действий без надлежащей процедуры – нарушение Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Ранее мы рассказывали о том, что по Украине прошли массовые рейды ТЦК. Военнослужащие в Киеве, Харькове, Броварах и Черкассах посетили концерты, где проверяли документы у посетителей и даже музыкантов. А в Днепре и Одессе проводили проверку в ресторанах и вблизи ночных клубов, во Львове даже пришли на свадьбу. После этих инцидентов во Львовском ТЦК вышли заявлением, в котором призвали граждан соблюдать законодательство и не препятствовать работе военных.
Ранее мы писали о том, в ТЦК назвали альтернативу мобилизации, а также о том, что повестки будут вручаться по-новому.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.