Что будет, если Россия нарушит договоренности о перемирии на море: ответ ОП

В случае нарушения договоренностей о перемирии на море со стороны России должна быть реакция США. Вашингтон должен применить ответные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву в эфире телемарафона.

"США говорят о том, что нужна страна или страны, которые будут мониторить эту ситуацию, фиксировать. Они говорят о том, что это могут быть страны другие. В частности, звучала Саудовская Аравия, где вчера проходили переговоры. США выходили с этим предложением к Саудовской Аравии", - сказал он. Жовква подчеркнул, что техническое нарушение режима тишины должны фиксировать мониторы и передавать информацию США. После этого Вашингтон должен реагировать соответственно. "Далее США, получив от монитора такую информацию, должны принимать соответствующие действия. Ведь мы говорим о том, что США являются фасилитатором выполнения таких договоренностей. Если договоренности нарушаются, США должны реагировать", - пояснил заместитель руководителя ОП.