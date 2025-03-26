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Что будет, если Россия нарушит договоренности о перемирии на море: ответ ОП

Киев, Среда 26 марта 2025 14:18
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Что будет, если Россия нарушит договоренности о перемирии на море: ответ ОП Фото: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В случае нарушения договоренностей о перемирии на море со стороны России должна быть реакция США. Вашингтон должен применить ответные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву в эфире телемарафона.

"США говорят о том, что нужна страна или страны, которые будут мониторить эту ситуацию, фиксировать. Они говорят о том, что это могут быть страны другие. В частности, звучала Саудовская Аравия, где вчера проходили переговоры. США выходили с этим предложением к Саудовской Аравии", - сказал он.

Жовква подчеркнул, что техническое нарушение режима тишины должны фиксировать мониторы и передавать информацию США. После этого Вашингтон должен реагировать соответственно.

"Далее США, получив от монитора такую информацию, должны принимать соответствующие действия. Ведь мы говорим о том, что США являются фасилитатором выполнения таких договоренностей. Если договоренности нарушаются, США должны реагировать", - пояснил заместитель руководителя ОП.

Перемирие между Украиной и РФ

Напомним, на днях в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США, а также США и России. Вашингтон заявил, что достиг договоренностей с обеими сторонами по обеспечению безопасности судоходства и исключения применения силы и предотвращения использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.

В Украине подтвердили, что в Саудовской Аравии обсуждали безопасность судоходства в Черном море, а также безопасность портов.

По словам министра обороны Рустема Умерова, на встрече также речь шла о ключевых вопросах в энергетической сфере.

При этом в Москве после переговоров опубликовали собственное заявление. В нем говорится, что положения о безопасности в Черном море и восстановление российского экспорта сельхозпродукции начнут действовать после снятия санкций с российских производителей и экспортеров продовольствия.

Подробнее о результатах переговоров в Саудовской Аравии - в материале РБК-Украина.

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