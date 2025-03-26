Що буде, якщо Росія порушить домовленості про перемир'я на морі: відповідь ОП

У разі порушення домовленостей про перемир'я на морі з боку Росії повинна бути реакція США. Вашингтон має застосувати заходи у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву в ефірі телемарафону.

"США говорять про те, що потрібна країна чи країни, які будуть моніторити цю ситуацію, фіксувати. Вони говорять про те, що це можуть бути країни інші. Зокрема, звучала Саудівська Аравія, де вчора відбувалися переговори. США виходили з цієї пропозицією до Саудівської Аравії", - сказав він. Жовква наголосив, що технічне порушення режиму тиші мають фіксувати монітори і передавати інформацію США. Після цього Вашингтон повинен реагувати відповідно. "Далі США, отримавши від монітора таку інформацію, мають вживати відповідні дії. Адже ми говоримо про те, що США є фасилітатором виконання таких домовленостей. Якщо домовленості порушуються, США мають реагувати", - пояснив заступник керівника ОП.