Почему в Украине применяют аварийные отключения? Минэнерго объяснило

В Украине вследствие массированных атак РФ по энергетике применяют аварийные отключения света. Этот шаг позволяет держаться энергосистеме нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины.

В чем особенность аварийных отключений

Аварийные отключения света - это вынужденный превентивный шаг. Их нельзя предусмотреть и они не имеют фиксированного графика.

В Минэнерго объяснили, что аварийные отключения продолжаются до завершения ремонта и восстановления возможности передачи электроэнергии или до сбалансирования энергосистемы.

"Это может быть от нескольких минут или часов до неопределенного срока, в зависимости от масштабов повреждений и сложности ремонта", - говорится в сообщении.

Кроме того, у операторов есть короткое время для реакции в случае аварийных отключений. Они имеют 10 минут после приказа оператора системы передачи - НЭК "Укрэнерго" для отключения, чтобы предотвратить аварии в системе. Такие отключения вводятся срочно, без предупреждения, и продолжаются до стабилизации ситуации.

Какие главные причины применения аварийных отключений:

В Минэнерго назвали 5 главных причин, почему энергетики вынуждены применить аварийные отключения. Среди них:

повреждение энергообъектов в результате вражеских обстрелов. В частности, целенаправленные атаки РФ разрушают линии электропередачи и подстанции, что выводит из строя значительные участки сети; резкий рост потребления. В связи с похолоданием и повреждением системы теплоснабжения растет потребление, что приводит к превышению спроса на фоне дефицита мощности. дефицит мощности. Вследствие повреждения объектов генерации (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС, солнечных и ветровых электростанций) наблюдается недостаток электроэнергии для покрытия спроса. Таким образом возникает необходимость ограничения потребления, в частности в пиковые часы нагрузки. восстановительные работы. На период аварийно-ремонтных работ после обстрелов требуется временное обесточивание определенных участков сети. ограничение возможностей передачи. Из-за повреждения системы передачи электроэнергии усложняется возможность доставки энергии в определенные регионы.

Как украинцы могут помочь, чтобы предотвратить дальнейшие аварийные возникновения

В Министерстве объяснили, что важно ограничивать потребление энергоемких приборов, особенно в часы пиковой нагрузки (утром и вечером).

"Включать приборы по очереди, когда есть свет. Сначала самое необходимое (зарядки, холодильник), мощные приборы - через 30-60 минут", - сказано в публикации.

Кроме того, если действуют почасовые графики, в Минэнерго призывают не потреблять много энергии между отключениями, чтобы помочь стабилизировать систему и не привести к аварийным отключениям.