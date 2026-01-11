ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Почему в Украине применяют аварийные отключения? Минэнерго объяснило

Воскресенье 11 января 2026 18:11
UA EN RU
Почему в Украине применяют аварийные отключения? Минэнерго объяснило Фото: аварийные отключения нельзя предсказать и они не имеют фиксированного графика (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине вследствие массированных атак РФ по энергетике применяют аварийные отключения света. Этот шаг позволяет держаться энергосистеме нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины.

В чем особенность аварийных отключений

Аварийные отключения света - это вынужденный превентивный шаг. Их нельзя предусмотреть и они не имеют фиксированного графика.

В Минэнерго объяснили, что аварийные отключения продолжаются до завершения ремонта и восстановления возможности передачи электроэнергии или до сбалансирования энергосистемы.

"Это может быть от нескольких минут или часов до неопределенного срока, в зависимости от масштабов повреждений и сложности ремонта", - говорится в сообщении.

Кроме того, у операторов есть короткое время для реакции в случае аварийных отключений. Они имеют 10 минут после приказа оператора системы передачи - НЭК "Укрэнерго" для отключения, чтобы предотвратить аварии в системе. Такие отключения вводятся срочно, без предупреждения, и продолжаются до стабилизации ситуации.

Какие главные причины применения аварийных отключений:

В Минэнерго назвали 5 главных причин, почему энергетики вынуждены применить аварийные отключения. Среди них:

  1. повреждение энергообъектов в результате вражеских обстрелов. В частности, целенаправленные атаки РФ разрушают линии электропередачи и подстанции, что выводит из строя значительные участки сети;
  2. резкий рост потребления. В связи с похолоданием и повреждением системы теплоснабжения растет потребление, что приводит к превышению спроса на фоне дефицита мощности.
  3. дефицит мощности. Вследствие повреждения объектов генерации (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС, солнечных и ветровых электростанций) наблюдается недостаток электроэнергии для покрытия спроса. Таким образом возникает необходимость ограничения потребления, в частности в пиковые часы нагрузки.
  4. восстановительные работы. На период аварийно-ремонтных работ после обстрелов требуется временное обесточивание определенных участков сети.
  5. ограничение возможностей передачи. Из-за повреждения системы передачи электроэнергии усложняется возможность доставки энергии в определенные регионы.

Как украинцы могут помочь, чтобы предотвратить дальнейшие аварийные возникновения

В Министерстве объяснили, что важно ограничивать потребление энергоемких приборов, особенно в часы пиковой нагрузки (утром и вечером).

"Включать приборы по очереди, когда есть свет. Сначала самое необходимое (зарядки, холодильник), мощные приборы - через 30-60 минут", - сказано в публикации.

Кроме того, если действуют почасовые графики, в Минэнерго призывают не потреблять много энергии между отключениями, чтобы помочь стабилизировать систему и не привести к аварийным отключениям.

Обстрелы Украины

Напомним, за последние дни Россия снова осуществила ряд массированных атак по Украине. Из-за этого в регионах после ударов РФ по критической инфраструктуре ситуация остается сложной.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что энергетики и ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить свет, тепло и водоснабжение.

Также он отметил, что РФ специально ждала морозов, чтобы осуществить сознательный террор против украинцев.

Добавим, что в ночь на 9 января враг совершил комбинированный удар по Киеву, из-за чего в столице возникли проблемы с водой, теплом, а в некоторой части до сих пор действуют экстренные отключения.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, ситуация с электроэнергией в Киеве улучшится ориентировочно до четверга, 15 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Графики отключения света Отключения света Энергетики
Новости
У Кадырова отказали почки, - источники
У Кадырова отказали почки, - источники
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка