Почему в Украине применяют аварийные отключения? Минэнерго объяснило
В Украине вследствие массированных атак РФ по энергетике применяют аварийные отключения света. Этот шаг позволяет держаться энергосистеме нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины.
В чем особенность аварийных отключений
Аварийные отключения света - это вынужденный превентивный шаг. Их нельзя предусмотреть и они не имеют фиксированного графика.
В Минэнерго объяснили, что аварийные отключения продолжаются до завершения ремонта и восстановления возможности передачи электроэнергии или до сбалансирования энергосистемы.
"Это может быть от нескольких минут или часов до неопределенного срока, в зависимости от масштабов повреждений и сложности ремонта", - говорится в сообщении.
Кроме того, у операторов есть короткое время для реакции в случае аварийных отключений. Они имеют 10 минут после приказа оператора системы передачи - НЭК "Укрэнерго" для отключения, чтобы предотвратить аварии в системе. Такие отключения вводятся срочно, без предупреждения, и продолжаются до стабилизации ситуации.
Какие главные причины применения аварийных отключений:
В Минэнерго назвали 5 главных причин, почему энергетики вынуждены применить аварийные отключения. Среди них:
- повреждение энергообъектов в результате вражеских обстрелов. В частности, целенаправленные атаки РФ разрушают линии электропередачи и подстанции, что выводит из строя значительные участки сети;
- резкий рост потребления. В связи с похолоданием и повреждением системы теплоснабжения растет потребление, что приводит к превышению спроса на фоне дефицита мощности.
- дефицит мощности. Вследствие повреждения объектов генерации (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС, солнечных и ветровых электростанций) наблюдается недостаток электроэнергии для покрытия спроса. Таким образом возникает необходимость ограничения потребления, в частности в пиковые часы нагрузки.
- восстановительные работы. На период аварийно-ремонтных работ после обстрелов требуется временное обесточивание определенных участков сети.
- ограничение возможностей передачи. Из-за повреждения системы передачи электроэнергии усложняется возможность доставки энергии в определенные регионы.
Как украинцы могут помочь, чтобы предотвратить дальнейшие аварийные возникновения
В Министерстве объяснили, что важно ограничивать потребление энергоемких приборов, особенно в часы пиковой нагрузки (утром и вечером).
"Включать приборы по очереди, когда есть свет. Сначала самое необходимое (зарядки, холодильник), мощные приборы - через 30-60 минут", - сказано в публикации.
Кроме того, если действуют почасовые графики, в Минэнерго призывают не потреблять много энергии между отключениями, чтобы помочь стабилизировать систему и не привести к аварийным отключениям.
Обстрелы Украины
Напомним, за последние дни Россия снова осуществила ряд массированных атак по Украине. Из-за этого в регионах после ударов РФ по критической инфраструктуре ситуация остается сложной.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что энергетики и ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить свет, тепло и водоснабжение.
Также он отметил, что РФ специально ждала морозов, чтобы осуществить сознательный террор против украинцев.
Добавим, что в ночь на 9 января враг совершил комбинированный удар по Киеву, из-за чего в столице возникли проблемы с водой, теплом, а в некоторой части до сих пор действуют экстренные отключения.
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, ситуация с электроэнергией в Киеве улучшится ориентировочно до четверга, 15 января.