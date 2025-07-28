Война и дефицит международной помощи: НБУ обновил риски для Украины

Ход полномасштабной войны и недостаточность международного финансирования являются основными рисками для инфляционной динамики и экономического развития Украины.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его презентацию во время мероприятия ЦЭС.

НБУ не дает прогнозов относительно продолжительности войны, но оценивает риски для экономики. Риски для июльского прогноза НБУ снова включают шансы быстрого завершения боевых действий, которые составляют 15-25%.

Они улучшились по сравнению с макропрогнозами за апрель и январь (менее 15%).



Предположения прогноза

Согласно презентации, центробанк оценивает как низкую вероятность (менее 15%) ускорения евроинтеграционных процессов и восстановления.

Как средняя оценивается вероятность таких рисков:

Нетипичные погодные условия

Усиление негативных миграционных тенденций

Доступ на новые рынки, учитывая переориентацию глобальных торговых потоков

Возникновение дополнительных бюджетных потребностей

Быстрое окончание активных боевых действий

Больший дефицит импорта электроэнергии и газа из-за дальнейшего повреждения энергетической инфраструктуры

Зато как высокая (25-50%) оценивается вероятность таких процессов, которые могут иметь сильное влияние на Украину: