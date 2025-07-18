Минфин готовится заложить в бюджет Украины на 2026 год сценарий продолжения войны

Министерство финансов Украины должно заложить в проект бюджета на 2026 год реалистичный сценарий расходов. Скорее всего, это будет предположение о продолжении боевых действий.

Об этом сказала заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заву во время дискуссии ЦЭС.

Зыкова напомнила, что проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы содержит два предположения относительно расходов из бюджета - один в случае прекращения войны до конца 2025 года, второй - продолжение войны. И Минфин должен выбрать, какой сценарий заложить в проект бюджета на 2026 год.

"Безусловно, мы хотим, и мы идем все к тому, чтобы была победа и война закончилась как можно быстрее", - сказала она.

По ее словам, текущий сценарий программы с МВФ предусматривает завершение войны до конца года. Но обстрелы со стороны России, продолжение активных боевых действий и деструктив относительно переговоров свидетельствуют о нежелании России завершать войну.

"Если в ближайшие недели ситуация не меняется, мы планируем бюджет на 2026 год, исходя из сценария, что нам нужно предусмотреть финансирование сил обороны на уровне не меньше, чем в 2025 году", - сказала Зыкова.

Помощь партнеров

Заместитель министра финансов сообщила, что сейчас Киев имеет заверения от партнеров на 2026-2027 годы на 37,4 млрд долларов помощи, включая финансирование по ERA loans за счет российских активов.

"Соответственно на 2026-2027 год потребность во внешнем финансировании сейчас на уровне 37,4 млрд долларов", - сказала она.

Зыкова сообщила, что Минфин проводит переговоры с партнерами по этой помощи, в том числе с ЕС и МВФ на ежедневной основе.