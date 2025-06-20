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В Эстонии копают противотанковые рвы на границе с Россией

Украина, Пятница 20 июня 2025 14:33
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В Эстонии копают противотанковые рвы на границе с Россией Фото: Эстония готовится к вторжению (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В юго-восточной Эстонии приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии. Линию строят Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В настоящий момент на отдельных участках границы продолжается копка противотанковых рвов. К концу года планируется построить 28 бункеров и несколько десятков складских площадок.

Речь идет о первом тестовом участке Балтийской оборонительной линии. Противотанковый ров создают на территории между пограничным забором и пограничными столбами.

Командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев сообщил, что ров имеет ширину четыре метра и глубину три метра.

В RKIK отметили, что в этом году на строительство оборонительных сооружений вдоль границы будет выделено 4,4 миллиона евро.

Противотанковые рвы возводятся в соответствии с анализом и потребностями Сил обороны. В мирное время они станут частью пограничной инфраструктуры и помогут в охране границы.

Рвы копают как на государственной, так и на частной и муниципальной землях. В случае последних государство планирует либо выкупить участки, либо взять их в аренду или обменять на другие земли.

Российская угроза

Напомним, страны Балтии опасаются возможной войны с Россией и уже начали готовить больницы к такому сценарию.

Страны Балтии, Польша и Финляндия выходят из конвенции о запрете противопехотных мин и намерены заминировать границу против русских оккупантов.

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Эстония Российская Федерация
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