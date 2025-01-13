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В Эстонии хотят закрыть границу с Россией

Понедельник 13 января 2025 18:15
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В Эстонии хотят закрыть границу с Россией Иллюстративное фото: в Эстонии хотят закрыть границу с Россией (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Эстонии оппозиционная партия "Отечество" инициировала законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Отмечается, что лидер "Отечества" Урмас Рейнсалу доказал необходимость законопроекта несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.

"И партнерские спецслужбы, и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали о риске саботажа со стороны российских спецслужб. Пограничная охрана Российской Федерации сделала враждебный шаг, сняв с реки Нарва буи, обозначающие границу", - сказал он.

Рейнсалу напомнил, что в декабре прошлого года был зафиксирован масштабный террористический акт в Финском заливе с целью разрушения эстонско-финской подводной инфраструктуры.

Он считает, что, учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью, уместно закрыть границу между Эстонией и Россией. При этом органы безопасности и правительство Эстонии имеют соответствующие технические возможности и правовые основания.

Повреждение кабелей в Финском заливе

Напомним, 25 декабря стало известно, что между Эстонией и Финляндией были повреждены подводные кабели связи.

По данным СМИ, возле поврежденных кабелей проходили два судна. Сегодня стало известно, что одно из них было задержано.

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