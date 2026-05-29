В Румынии дрон попал в жилой дом в момент атаки РФ по Украине

В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на жилой дом в городе Галац. В результате инцидента возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Faytuks Network и официальную страницу в Facebook Службы экстренного реагирования Румынии.

Примерно в 02:42 в СМИ стала появляется информация, что в румынском городе Галац дрон попал в жилой дом. Предполагалось, что это российский беспилотник, так как РФ в этот момент массировано атаковала дронами Одесскую область (Галац находится недалеко от региона).

"Согласно предварительным сообщениям, российский беспилотник врезался в многоквартирный дом в городе Галац, Румыния. Инцидент произошел вскоре после того, как власти выпустили предупреждение о "возможности падения предметов из окружающего воздушного пространства"", - написало издание Faytuks Network.

Через некоторое время инцидент с беспилотником подтвердили в Службе экстренного реагирования (ISU). Согласно их заявлению, дрон упал на жилой дом, и в результате удара произошел взрыв и возник пожар в квартире на 10 этаже.

"На место происшествия прибыли силы и средства ISU Галац для ликвидации последствий инцидента и обеспечения безопасности зоны, при поддержке других подразделений МВД и специализированных команд SRI. Два человека, находившиеся в загоревшейся квартире, самостоятельно эвакуировались. На данный момент жертв не выявлено", - сказано в публикации.

Позже пост был обновлен. Согласно новым данным, двум людям с ссадинами оказывают медицинскую помощь на месте. Также спасатели ликвидировали пожар.

Сейчас на место события направляется следственная группа, которая специализируется на взрывах, "в состав которой входят сотрудники Управления уголовных расследований и Национального института криминалистики при Главной инспекции полиции Румынии".