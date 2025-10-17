На фронте произошло почти 150 боев: Генштаб назвал самое горячее направление суток

По состоянию на 22:00, 16 октября, на фронте с начала суток произошло 146 боевых столкновений. Наибольшее количество боев снова зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение дня государство-террорист нанесло один ракетный и 63 авиационных ударов, применило 37 ракет и сбросило 125 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2 372 дроны-камикадзе и осуществили 3 301 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил две атаки на позиции наших защитников. Кроме того, нанес семь авиаударов, сбросил 19 управляемых бомб, совершил 182 обстрела, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

Противник 14 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и в направлении Колодязного, Бологовки, Кутьковки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

Одиннадцать раз агрессор пытался продвинуться на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Богуславка и в направлении Куриловки и Боровой.

На Лиманском направлении сегодня украинские защитники отбили десять российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Дерилово, Редкодуб, Торское, Колодязи, Заречное и в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка и Лиман. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполь. Один бой до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбили 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Дорожное, Красный Лиман, Новоэкономичное, Родинское, Покровск, Зверево, Котлино, Лисовка, Удачное, Филиал и в направлении Мирнограда, Новопавловки, Белицкого и Балагана. Две атаки до сих пор продолжаются.

"По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 153 человека - убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили два танка, одну артиллерийскую систему, 21 беспилотный летательный аппарат, два пункта управления БпЛА, четыре единицы автомобильной техники и одну единицу специальной техники. Также поразили три единицы автомобильной техники, одну единицу специальной техники, три артиллерийские системы, три пункта управления БпЛА и 12 укрытий для личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении наши защитники отбили 20 вражеских атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Январское, Сосновка, Вербовое, Новониколаевка, Ивановка, Александроград и Новогригорьевка. Еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются. Авиаудару подвергся населенный пункт Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник совершил одно неудачное наступательное действие в районе Степного.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов. Под авиаударом оказалось Казацкое.