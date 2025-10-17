ua en ru
ВСУ уничтожили важный объект россиян: Генштаб обновил данные о ситуации на направлениях

Украина, Пятница 17 октября 2025 08:56
ВСУ уничтожили важный объект россиян: Генштаб обновил данные о ситуации на направлениях Фото: ВСУ продолжают отражать атаки россиян на фронте (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

По состоянию на утро 17 октября на фронте за сутки произошло 178 боевых столкновений с оккупантами. Самым горячим остается Покровское направление, на котором защитники отбили 55 атак врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам два ракетных удара и 100 авиационных ударов, сбросив 206 управляемых бомб.

Кроме этого зафиксировано 4 553 обстрела, из них 118 - из реактивных систем залпового огня. Дронов-камикадзе было более 6 тысяч.

Под авиаудары попали населенные пункты Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ответ агрессору

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава РФ, вооружение и военную технику, один пункт управления дронами, шесть артиллерийских средств и один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 29 управляемых бомб, совершил 228 обстрелов, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 15 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и в направлении Колодязного, Бологовки, Кутьковки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Богуславка и в направлении Куриловки и Боровой.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дерилово, Редкодуб, Торское, Колодязи, Заречное и в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка и Лиман.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Полтавка и в направлении Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Дорожное, Красный Лиман, Новоэкономичное, Родинское, Покровск, Зверево, Котлино, Лисовка, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлении Мирнограда, Новопавловки, Белицкого и Балагана.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 33 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Январское, Сосновка, Вербовое, Вороное, Новониколаевка, Ивановка, Александроград и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка.

На Ореховском направлении противник совершил одно неудачное наступательное действие в районе Степного.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Фото: ВСУ наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике (Генштаб в Telegram)

Напомним, за последние сутки, с 16 на 17 октября, россияне потеряли на фронте еще 730 военных армии агрессора. Также ВСУ уничтожили пять танков и 35 артиллерийских систем.

Генштаб сообщил, что подступы к Покровску превращаются в "еще одно большое кладбище для российской армии", где ликвидируются тысячи оккупантов.

