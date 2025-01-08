Еще одно дело Дубинского передали в суд

Работники ГБР завершили расследование в отношении действующего народного депутата и его бывшего помощника. Они обвиняются в организации незаконной переправки другого лица через границу Украины. Обвинительный акт передан в суд.

ГБР не указывает имя нардепа. По данным источников РБК-Украина, фигурантом является Александр Дубинский.

Подробности дела

ГБР совместно с СБУ разоблачили преступную схему в ноябре 2023 года. Народный депутат в сговоре со своим бывшим помощником, который сейчас работает руководителем общественной организации "Медиаоборона", в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены.

Родственник сожительницы Дубинского выехал из Украины в Молдову на автомобиле через один из пропускных пунктов. В качестве основания для пересечения государственной границы им были предоставлены документы, внесенные в систему "Шлях" - выписка из распоряжения Киевской ОВА о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ.

Разрешение он получил по заказу Вышгородской РВА при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации. Сам "родственник" после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ, не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта.

В ходе расследования этого факта правоохранители выяснили, что мужчина успел еще и второй раз воспользоваться разработанной нардепом и его сообщником противоправной схемой, после чего не возвращался в Украину. В 2023 году "родственник" выехал за границу как водитель волонтер по идентичным документам от Киевской ОВА на основании ходатайства общественной организации.

Также выяснилось, что на самом деле человек, по указанию Дубинского, должен был прибыть в Кишинев и ждать дальнейших инструкций по транспортировке личного элитного авто нардепа с автостоянки международного аэропорта столицы Молдовы в Вену.

Дубинский и глава общественной организации обвиняются в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.