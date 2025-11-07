Еще в одном областном центре Украины стартовал отопительный сезон

Старт отопительного сезона

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный старт отопительного сезона в Украине был запланирован на 28 октября. В то же время в некоторых громадах подавать тепло для учреждений социальной сферы начали даже раньше.

В частности, на Киевщине к теплоснабжению в течение октября подключались объекты социальной инфраструктуры, которые имели индивидуальные системы отопления (учебные заведения, детские сады, больницы и т.д.).

Отметим, по поручению Зеленского регионы самостоятельно определяют дату старта отопительного сезона с учетом погоды и ситуации с безопасностью.

На Львовщине отопление подали уже в 72 общинах, что составляет 99%. К теплоснабжению подключили большинство садиков, школ и больниц.

В Ивано-Франковске решение о запуске отопления приняли 28 октября, тепло в домах обещают уже в ближайшие дни.

