Еще одного крымского судью приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Бывший судья Бахчисарайского районного суда АР Крым признан виновным в государственной измене. Он остался работать в оккупированном Крыму после 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.
После аннексии Крыма российскими властями была создана своя система судов на полуострове, в том числе и "Бахчисарайский районный суд Республики Крым", а уже в декабре этот судья перешел работать в этот "суд".
В ходе судебного разбирательства были представлены распечатки с сайтов "судебных органов Республики Крым", свидетельствующие, что судья активно осуществлял "правосудие" на основании законодательства РФ. В мае-октябре 2014-го он привлекал к административной и уголовной ответственности граждан, руководствуясь законами России. В дальнейшем он приводил ранее вынесенные приговоры в соответствие с законодательством РФ.
Его судили за государственную измену в его отсутствие, поскольку он игнорировал судебные заседания и скрывается от правоохранительных органов Украины. Никаких ходатайств или заявлений в суд он подавал. Бывшему судье определено наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее еще один судья из Крыма получил 12 лет тюрьмы за государственную измену.
Также в августе 2022 года правоохранители завершили специальное расследование пяти экс-судей из Крыма. Их подозревают в государственной измене.
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