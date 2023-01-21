RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще одного крымского судью приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Фото: Еще одного крымского судью приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший судья Бахчисарайского районного суда АР Крым признан виновным в государственной измене. Он остался работать в оккупированном Крыму после 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

После аннексии Крыма российскими властями была создана своя система судов на полуострове, в том числе и "Бахчисарайский районный суд Республики Крым", а уже в декабре этот судья перешел работать в этот "суд".

В ходе судебного разбирательства были представлены распечатки с сайтов "судебных органов Республики Крым", свидетельствующие, что судья активно осуществлял "правосудие" на основании законодательства РФ. В мае-октябре 2014-го он привлекал к административной и уголовной ответственности граждан, руководствуясь законами России. В дальнейшем он приводил ранее вынесенные приговоры в соответствие с законодательством РФ.

Его судили за государственную измену в его отсутствие, поскольку он игнорировал судебные заседания и скрывается от правоохранительных органов Украины. Никаких ходатайств или заявлений в суд он подавал. Бывшему судье определено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее еще один судья из Крыма получил 12 лет тюрьмы за государственную измену.

Также в августе 2022 года правоохранители завершили специальное расследование пяти экс-судей из Крыма. Их подозревают в государственной измене.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКримСуд