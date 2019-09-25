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Суддя з Криму отримав 12 років в'язниці

Новини » Суспільство    25.09.2019 - 12:56
Суддя з Криму отримав 12 років в'язниці
Фото: молоток судді (twitter.com/nab_ukr)

Кримського суддю засудили за державну зраду

Святошинський районний суд Києва заочно визнав кримського суддю винним у державній зраді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.

Повідомляється, що судді призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.

"Вказаного суддю визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного йому майна", - йдеться у повідомленні.

Під час судового розгляду було встановлено, що суддя брав участь у формуванні так званих "органів влади" на території Криму. Крім того, будучи суддею "Верховного Суду", він намагався не допустити повернення контролю над півостровом Україні.

Нагадаємо, прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови незаконно створеної "Виборчої комісії Республіки Крим" Михайла Малишева, який сприяв організації псевдореферендуму на півострові в 2014 році.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в школи окупованого Севастополя з початку навчального року повернули вивчення української мови. Також зазначалося, що українську мову в Севастополі вивчають близько 180 школярів.

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