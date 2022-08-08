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П'ятьох екс-суддів з Криму судитимуть за держзраду

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Україна, Понеділок 08 серпня 2022 15:37
П'ятьох екс-суддів з Криму судитимуть за держзраду Фото: п'ятьох екс-суддів з Криму судитимуть за держзраду (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці завершили спеціальне розслідування, стосовно колишніх українських судів, яких підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Слідчими встановлено, що після окупації півострова російськими військовими, п'ятеро суддів зрадили присязі та перейшли працювати у незаконно створені окупаційні суди.

Обвинувачені влаштувались у "Верховний суд Республіки Крим", "Апеляційний суд Республіки Крим" та "Севастопольський міський суд Республіки Крим". Вони надавали допомогу росіянам при переході судової системи України, що діяла в Криму до окупації, на правосуддя за законодавством РФ.

"Своїми діями та рішеннями, судді сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові, та надавали допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у заяві прокурорів.

За скоєне колишнім суддям загрожує до 15 років позбавлення волі, слухати справи будуть заочно.

Нагадаємо, що раніше ДБР оголосило про підозри двом суддям з Харківської та Луганської областей. Їх підозрюють у вчинені державної зради.

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