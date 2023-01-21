Ще одного кримського суддю засудили до 12 років в'язниці за держзраду

Після анексії Криму російською владою було створено свою систему судів на півострові, зокрема і "Бахчисарайський районний суд Республіки Крим", а вже у грудні цей суддя перейшов працювати до цього "суду".

Під час судового розгляду були представлені роздруківки із сайтів "судових органів Республіки Крим", які свідчать, що суддя активно здійснював "правосуддя" на підставі законодавства РФ. Протягом травня-жовтня 2014-го він притягував до адміністративної та кримінальної відповідальності громадян, керуючись законами Росії. Надалі він приводив раніше ухвалені вироки у відповідність із законодавством РФ.

Його судили за державну зраду за його відсутності, оскільки він ігнорував судові засідання і переховується від правоохоронних органів України. Ніяких клопотань чи заяв до суду він подавав. Колишньому судді визначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.