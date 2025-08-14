Две бронзы для Украины! Наши кикбоксерши поразили на Всемирных играх-2025

Украинские спортсменки Дарья Иванова и Алина Мартынюк стали бронзовыми призерами Всемирных игр-2025 в кикбоксинге WAKO, одержав победы в поединках за третье место в своих весовых категориях.

Иванова во второй раз бронзовая призерка

На стадии полуфинала Дарья Иванова уступила Юлии Саков из Израиля, а в поединке за третье место ее соперницей стала турчанка Азизоглу.

Уже на старте боя украинка взяла инициативу: она точнее попадала в цель и выиграла первый раунд со счетом 3:0.

Во втором раунде Иванова закрепила преимущество, продолжая доминировать над соперницей. Третий раунд мог завершиться досрочной победой, но даже без этого украинка одержала безоговорочную победу.

Таким образом, Дарья во второй раз в карьере стала бронзовым призером Всемирных игр в весовой категории до 52 кг.

Мартынюк завоевала еще одну "бронзу"

Алина Мартынюк также боролась за третье место в кикбоксинге WAKO, выступая в категории до 60 кг. Соперницей украинки была Сусанти Ндапатака из Индонезии.

Начало поединка было за украинкой: Мартынюк точнее попадала в цель, и судьи отдали ей преимущество. Соперница пыталась пойти вперед и завершить бой досрочно, но украинка удержала преимущество и довела поединок до победного результата.

Таким образом, еще одна бронза для Украины в кикбоксинге WAKO стала реальностью.