ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Золото" для Украины: кикбоксер Глеб Мазур покорил Всемирные игры-2025

Четверг 14 августа 2025 14:28
UA EN RU
"Золото" для Украины: кикбоксер Глеб Мазур покорил Всемирные игры-2025 Глеб Мазур одержал победу в финале Всемирных игр-2025 по кикбоксенгу (фото: facebook.com/minmolodsport)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский кикбоксер Глеб Мазур получил золотую медаль на Всемирных играх-2025, победив в финальном поединке азербайджанского спортсмена Амина Гулиева.

О результате соревнований сообщает РБК-Украина.

Финал и достижения украинца

Поединок за первое место в весовой категории 63,5 кг оказался для 22-летнего Мазура сложнее, чем предыдущие бои на турнире. Однако наш спортсмен смог одолеть соперника Амина Гулиева из Азербайджана со счетом 3:0 и подняться на высшую ступень пьедестала.

Глеб Мазур уже является чемпионом мира-2023 и чемпионом Европы 2022 и 2024 годов. Теперь к его коллекции добавилась золотая медаль Всемирных игр-2025.

&quot;Золото&quot; для Украины: кикбоксер Глеб Мазур покорил Всемирные игры-2025

Глеб Мазур одержал победу в финале Всемирных игр-2025 по кикбоксенгу (фото: facebook.com/minmolodsport

Украинские спортсмены на медальном подиуме

В поединках за бронзу отличились другие украинские кикбоксеры. Напомним, что Дарья Иванова и Алина Мартынюк также торжествовали, получив бронзовые награды в своих категориях.

Также, в 15:20 по киевскому времени еще один представитель Украины, Роман Щербатюк, будет бороться за золото в своей весовой категории. Победа Щербатюка станет еще одной возможностью для Украины увеличить медальный задел на Всемирных играх-2025.

Поэтому, украинская сборная продолжает демонстрировать высокие результаты на Всемирных играх.

Также читайте, Украина выиграла первые медали Всемирных игр в новом виде спорта с веслами и барабаном.

А еще вам будет интересно, от чего пришлось отказаться "золотому" призеру Всемирных игр по каратэ, чтобы достичь такого результата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
Новости
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия