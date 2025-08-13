Украина торжествует на Всемирных играх-2025: три "золота" в самбо

В шестой день Всемирных игр-2025 украинские самбисты завоевали три золотые медали, получив максимальный результат во всех финалах, куда вышли.

Как выступили украинцы

От Украины на старт вышли пятеро спортсменов: трое мужчин и двое женщин. Евгения Поздня (до 65 кг) и Ангелина Лысенко (до 72 кг) завершили выступления на четвертьфинальной стадии.

Зато Андрей Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднев (до 79 кг) и Петр Давыденко (до 88 кг) пробились в финалы.

Победы в финалах

Первым "золото" завоевал Кучеренко, который в решающем поединке победил "нейтрального" Ролана Зиннатова.

Уже в начале боя украинец отправил соперника в нокдаун ударом головой и довел счет до 6:1.

Вторую победу праздновал Руднев. В финале он встретился с "нейтральным" Ованесом Абгаряном. После безголевого старта боя украинец провел серию результативных атак и выиграл 3:0.

Заключительное "золото" принес Давыденко, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира.

В финале против "нейтрального" Абусупьяна Алиханова он уступал по очкам на экваторе боя, но в концовке провел эффектный бросок и одержал победу 4:1.

Сборная Украины по боевому сатбо на Всемирных играх-2025 (фото: facebook.com/minmolodsport)

Общий медальный зачет

После успеха в самбо сборная Украины имеет уже 26 медалей Всемирных игр-2025, из которых 11 - золотые.