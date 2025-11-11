Лиман в Донецкой области полностью остался без газа из-за ударов РФ

Город Лиман в Донецкой области полностью остался без газа после массированных ударов россиян по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Донецкой ОГА.

"В период с 3 по 9 ноября 2025 года на территории Донецкой области зафиксировано 62 повреждения газовых сетей, вызванных военными действиями. Зафиксированы повреждения в прифронтовых Краматорске, Дружковке, Славянске, Николаевке, Рай-Александровке Краматорского района", - отметили в ОВА.

Также сообщается, что вражеские обстрелы в Лимане вызвали повреждение системы, из-за которого без газоснабжения оказался весь город, были отключены 1164 абонента.

"Ситуация в Лимане остается сложной из-за активных боевых действий. Сейчас отсутствует газоснабжение в Лимане в связи с разрушением российскими войсками подводного газопровода. Мы готовы хоть сейчас начать ремонт, лишь бы для этого была физическая возможность", - сообщил председатель правления АО "Донецкоблгаз" Вадим Батий.

По его словам, работники аварийно-диспетчерской службы выезжают на места событий одними из первых, сразу после обстрелов, как только позволяет ситуация с безопасностью, рискуя собственной жизнью, чтобы жители могли безопасно пользоваться газом даже в сложных условиях прифронтовых территорий.