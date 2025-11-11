ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Лиман в Донецкой области полностью остался без газа из-за ударов РФ

Вторник 11 ноября 2025 14:26
UA EN RU
Лиман в Донецкой области полностью остался без газа из-за ударов РФ Фото: Лиман в Донецкой области полностью остался без газа из-за ударов РФ (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Город Лиман в Донецкой области полностью остался без газа после массированных ударов россиян по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Донецкой ОГА.

"В период с 3 по 9 ноября 2025 года на территории Донецкой области зафиксировано 62 повреждения газовых сетей, вызванных военными действиями. Зафиксированы повреждения в прифронтовых Краматорске, Дружковке, Славянске, Николаевке, Рай-Александровке Краматорского района", - отметили в ОВА.

Также сообщается, что вражеские обстрелы в Лимане вызвали повреждение системы, из-за которого без газоснабжения оказался весь город, были отключены 1164 абонента.

"Ситуация в Лимане остается сложной из-за активных боевых действий. Сейчас отсутствует газоснабжение в Лимане в связи с разрушением российскими войсками подводного газопровода. Мы готовы хоть сейчас начать ремонт, лишь бы для этого была физическая возможность", - сообщил председатель правления АО "Донецкоблгаз" Вадим Батий.

По его словам, работники аварийно-диспетчерской службы выезжают на места событий одними из первых, сразу после обстрелов, как только позволяет ситуация с безопасностью, рискуя собственной жизнью, чтобы жители могли безопасно пользоваться газом даже в сложных условиях прифронтовых территорий.

Удары РФ по Донецкой области

Войска РФ ежедневно атакуют гражданскую инфраструктуру в Донецкой области. Так, враг днем 6 ноября ударил дроном по пассажирскому автобусу в Краматорске Донецкой области. Пострадали два человека.

Также 5 ноября россияне нанесли очередной удар по городу Краматорск Донецкой области. Под обстрел утонула спасательная часть и промышленная зона. Известно о пострадавших.

Кроме того, ранее ранее российская армия нанесла дроновой удар по городу. Враг попал по частному сектору, известно о пострадавших.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Газ Вторжение России в Украину
Новости
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа