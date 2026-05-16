RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Еще одна страна приблизилась к статусу кандидата на вступление в ЕС, но есть нюанс

15:19 16.05.2026 Сб
3 мин
Косово подало заявку еще в 2022 году. Что мешает стране начать путь в ЕС?
aimg Мария Науменко
Фото: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Косово должно нормализовать отношения с Сербией и усилить реформы для движения в Евросоюз.

Во время визита в Приштину Марта Кос заявила, что без Косово "не может быть безопасности в Европе", но в то же время подчеркнула необходимость политической стабильности в стране.

"Косово срочно должно догнать приоритеты, связанные с ЕС, - заявила еврокомиссар на совместной пресс-конференции с временным премьер-министром Альбином Курти. - Косово нуждается в стабильных институтах и эффективном правительстве".

Курти после встречи с еврокомиссаром заявил, что Косово уже достаточно долго ожидает решения Брюсселя.

"Через 41 месяц после того, как мы подали заявку на членство в ЕС, пришло время для Косово получить статус кандидата и начать переговоры о вступлении", - заявил Курти.

По его словам, вступление в ЕС должно помочь укрепить демократию в стране, ускорить экономический рост и улучшить благосостояние граждан.

Что мешает Косово получить статус кандидата

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, а заявку на членство в Европейском Союзе подало в 2022 году. Однако путь к статусу кандидата остается сложным.

Одной из главных проблем является то, что пять государств ЕС - Испания, Греция, Румыния, Словакия и Кипр - до сих пор не признают независимость Косово.

Кроме того, Белград также отказывается признавать суверенитет Приштины, из-за чего процесс нормализации отношений между сторонами фактически зашел в тупик.

В Брюсселе неоднократно подчеркивали, что именно диалог между Сербией и Косово остается ключевым условием для дальнейшего продвижения обеих стран в ЕС.

Ситуацию также осложняет внутренняя политическая нестабильность в Косово. Страна готовится к досрочным выборам, которые должны состояться 7 июня после распада правительства из-за невозможности избрать президента.

Из-за политического кризиса Марта Кос ранее откладывала свой визит в Приштину.

Напомним, в ЕС допускают, что в очереди на вступление могут появиться новые кандидаты, которые способны опередить нынешних претендентов. Речь идет об экономически развитых странах, в частности Норвегии и Исландии, которые уже соответствуют большинству критериев Евросоюза и могут быстро продвинуться в переговорах.

В то же время в ЕС признают, что такие государства выглядят более привлекательными для членства, чем более бедные страны Восточной Европы.

Кроме того, Евросоюз уже начал подготовку договора о вступлении Черногории. Послы 27 стран-членов ЕС согласовали создание специальной рабочей группы, которая будет заниматься разработкой проекта соглашения о присоединении страны к блоку.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вступление в ЕСКосовоСербияЕвросоюзЕврокомиссия