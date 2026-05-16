Еще одна страна приблизилась к статусу кандидата на вступление в ЕС, но есть нюанс

Во время визита в Приштину Марта Кос заявила, что без Косово "не может быть безопасности в Европе", но в то же время подчеркнула необходимость политической стабильности в стране.

"Косово срочно должно догнать приоритеты, связанные с ЕС, - заявила еврокомиссар на совместной пресс-конференции с временным премьер-министром Альбином Курти. - Косово нуждается в стабильных институтах и эффективном правительстве".

Курти после встречи с еврокомиссаром заявил, что Косово уже достаточно долго ожидает решения Брюсселя.

"Через 41 месяц после того, как мы подали заявку на членство в ЕС, пришло время для Косово получить статус кандидата и начать переговоры о вступлении", - заявил Курти.

По его словам, вступление в ЕС должно помочь укрепить демократию в стране, ускорить экономический рост и улучшить благосостояние граждан.

Что мешает Косово получить статус кандидата

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, а заявку на членство в Европейском Союзе подало в 2022 году. Однако путь к статусу кандидата остается сложным.

Одной из главных проблем является то, что пять государств ЕС - Испания, Греция, Румыния, Словакия и Кипр - до сих пор не признают независимость Косово.

Кроме того, Белград также отказывается признавать суверенитет Приштины, из-за чего процесс нормализации отношений между сторонами фактически зашел в тупик.

В Брюсселе неоднократно подчеркивали, что именно диалог между Сербией и Косово остается ключевым условием для дальнейшего продвижения обеих стран в ЕС.

Ситуацию также осложняет внутренняя политическая нестабильность в Косово. Страна готовится к досрочным выборам, которые должны состояться 7 июня после распада правительства из-за невозможности избрать президента.

Из-за политического кризиса Марта Кос ранее откладывала свой визит в Приштину.